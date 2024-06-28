CHP'den 'gri liste' yorumu: 'Vatandaşın üzerindeki gri bulutlar bitmiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Karabat, enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam yapılmamasını, emeklilere refah payının verilmemesini ve elektriğe yüzde 38 zam yapılacağını eleştirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Vatandaşın temel haklarının AKP hükümeti tarafından gasp edildiğini ifade eden Karabat, ekonomik politikaların vatandaşı daha da yoksullaştırdığını vurguladı.

Karabat'ın yaptığı paylaşm şöyle:

"Türkiye kağıt üstünde gri listeden çıktı, vatandaşın üzerindeki gri bulutlar ise bitmiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam yapılmadı. Emeklilere refah payı verilmedi. Öğretmenlerin içtiği çaya dahi karışıldı. Peki, karşılığında ne yapıldı? Elektriğe 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 38 zam.

Vatandaşlar zaten ay sonunu zor getiriyor. Hem elektrik faturaları artacak hem de enerji maliyeti artan ürünlere zam üstüne zam yapılacak. Singapur’dan “Başardık” diye tweet atan Mehmet Şimşek’in başardığı tek şey halkı daha da yoksullaştırmak. Havaların çok sıcak olduğu klimaların çalıştığı bir dönemde elektriğe bu denli zam kabul edilemez. Barınma, sağlık, eğitim, gıda, ısınma ve serinleme vatandaş için haktır! Bu hakları AKP her alanda gasp ediyor. Özelleştirilen enerji sektöründe şirketler kâr etsin diye yüzde 38 zam yapıldı. İşte böyle vatandaştan bazı şirketlere servet transferi yapılıyor."