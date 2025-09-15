CHP Kurultay Davasının Ertelenmesi Borsayı Uçurdu! Yükseliş Yüzde 3'ü Aştı

CHP kurultay davasının ertelenme kararının ardından Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Haftanın gündeminde Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları yer alıyor. Analistlere göre 10.300 ve 10.200 destek, 10.500 ve 10.600 seviyeleri ise direnç konumunda.

CHP Kurultay Davasının Ertelenmesi Borsayı Uçurdu! Yükseliş Yüzde 3'ü Aştı
Borsa İstanbul, CHP kurultay davasının ertelenmesi kararının ardından hızlı bir yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi, yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı.

Güne 10.357,68 puandan, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle başlayan endeks, Cuma günü ise yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan kapanmıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,19 gerilerken, sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu. En fazla kayıp ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığında yaşandı.

GÖZLER FED'DE

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bulunuyor. Para piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi kesin gözüyle görülüyor. Yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi daha beklenirken, 2026’da da en az üç indirim olabileceği öngörülüyor.

Analistler, yurt içinde bugün bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi’nin izleneceğini aktardı. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan seviyeleri direnç olarak değerlendiriliyor.

