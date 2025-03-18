Bayram İkramiyesi İçin Flaş Talep: 17 Bin TL...

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak belirlenmesi, vatandaşlarda hayal kırıklığı yaratırken, CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanko, emekli bayram ikramiyesinin alım gücünün ‘dramatik’ biçimde düştüğüne dikkat çekerek, “Hükümet Ali Cengiz Oyunuyla 17 milyon emekliye kazık atıyor. Emekli Bayram ikramiyesi artık beş para etmiyor!” dedi

Bayram ikramiyesinin ilk ödenmeye başlandığı yıl olan 2018’de çeyrek altının 300 TL olduğunu hatırlatan Kanko, bugün çeyrek altının fiyatının 5.650 TL’ye çıktığını söyledi. 2018 yılında emeklini bayram ikramiyesiyle 3 çeyrek altın alabildiğini söyleyen Kanko, günümüzde bir tane dahil çeyrek altın alınamadığını vurguladı.

Kanko açıklamasının devamında, “Bu tablo, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının, liyakatsiz kadroların ve sarayın şatafatlı israf düzeninin acı sonucudur. Emekliyi kuru ekmeğe muhtaç edenler, lüks makam araçlarından, saray sofralarından, milyonluk harcamalardan vazgeçmiyor” dedi.

Emeklinin bugün 3 çeyrek alabilmesi için bayram ikramiyesinin 17 bin TL olması gerektiğini belirten Kanko, “Emeklinin hakkı sadaka değil, insanca yaşam hakkıdır! Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi