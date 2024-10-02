Chery'den İkinci El Piyasasını Dibe Çekecek Kampanya: Yeni Fiyat Listesi Duyuruldu
Çinli otomobil devi Chery, Ekim ayında da otomobil piyasasını sarsmaya devam ediyor. Uygun fiyatları ve avantajlı kampanyalarıyla dikkat çeken marka, sektördeki diğer firmaları geride bırakarak büyük bir ilgi topluyor. Peki, Chery Ekim 2024'te hangi fırsatları sunuyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Chery, piyasaya girdiği ilk günden bu yana sunduğu cazip fiyatlarla biliniyor. Diğer otomobil markalarının 50.000 - 100.000 TL bandında sıfır faiz fırsatları sunduğu dönemde, Chery büyük bir adım atarak 300.000 TL sıfır faiz kampanyası başlattı
Chery, sadece kampanyalarıyla değil, satış rakamlarıyla da beğeni topluyor. Mevcut araç sahiplerinin dikkatini çeken marka, eski aracını satıp yenisini almak isteyenler için de cazip bir seçenek haline geliyor. Hem fiyat hem de kampanya avantajları, Chery’yi diğer otomobil markalarından ayırıyor.
CHERİY EKİM 2024 FİYAT LİSTESİ
Chery'nin Ekim 2024 fiyat listesi, uygun fiyatlı otomobil arayanlar için oldukça dikkat çekici. Marka, geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye hitap eden seçenekler sunuyor. Chery’nin güncel fiyat listesine Chery'nin web sitesi üzerinden ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.
CHERY 2024 SATIŞ FİYATI
OMODA 5 PRO
Vision - 1.637.000 TL
Intelligent - 1.777.000 TL
Exceptional - 1.897.000 TL
TIGGO 7 PRO MAX
Intelligent - 1.796.000 TL
Exceptional - 1.947.000 TL
TIGGO 8 PRO MAX
Intelligent - 2.027.000 TL
Exceptional - 2.177.000 TL
Çinli otomobil devi Chery’nin Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max kapsamında düzenlemiş olduğu kampanyaya ilişkin şu şekilde bilgi verdi:
"OMODA 5 PRO Exceptional ve TIGGO7 PRO MAX Exceptional versiyonlarına özel 300.000 TL / 12 ay / %0 faizli kredi avantajı veya 100.000 TL nakit alım avantajı Yetkili Satıcılarımızda sizleri bekliyor!
TIGGO 8 PRO MAX Exceptional versiyonuna özel 150.000 TL nakit alım avantajı Yetkili Satıcılarımızda sizleri bekliyor!"
KAMPANYALI MODELLERİN ÖZELLİKLERİ
Chery Omoda 5
Chery'nin en yeni crossover SUV modeli Omoda 5, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkan bu model, dinamik hatları ve konforlu iç mekanıyla sürüş keyfini artırıyor.
Motor Seçenekleri: Omoda 5, genellikle 1.5 litre turbo motor seçeneğiyle sunuluyor. Gelecek dönemde elektrikli versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da çevre dostu alternatif arayanlar için bir fırsat sunuyor.
Teknoloji: Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranı, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, çeşitli sürüş asistanı teknolojileri de güvenli sürüş sağlıyor.
Güvenlik: Gelişmiş güvenlik sistemleri arasında çarpışma önleyici sistemler, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici bulunuyor. Bu özellikler, sürücünün ve yolcuların güvenliğini artırmaya yönelik önemli katkılar sağlıyor.
İç Mekan: Omoda 5, geniş ve konforlu bir iç mekan sunarak yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarımlar, konforu ön planda tutuyor.
Chery Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7 Pro Max, Chery'nin orta sınıf SUV segmentindeki dikkat çeken modeli olarak karşımıza çıkıyor. Konforu, performansı ve geniş iç mekanı ile özellikle ailelerin beğenisini kazanıyor.
Motor Seçenekleri: 1.5 litre turbo benzinli motor ve 2.0 litre turbo benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Bu motorlar, güçlü performans ve yakıt verimliliği sağlıyor.
Teknolojik Özellikler: Geniş multimedya sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz şarj ve dijital gösterge paneli gibi üst düzey teknolojik donanımlar, modern bir sürüş deneyimi sunuyor.
Güvenlik: Tiggo 7 Pro Max, park asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bu özellikler, sürüş esnasında ek güvenlik sağlar.
İç Mekan: Geniş iç hacmi, uzun yolculuklar için konfor sunuyor. Deri döşeme, elektronik koltuk ayarı ve panoramik sunroof gibi premium özellikler, araca lüks bir dokunuş katıyor.
Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery'nin en üst düzey SUV modeli olan Tiggo 8 Pro Max, geniş aileler için lüks bir seçenek sunuyor. Tasarımı, konforu ve teknolojik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Motor: 2.0 litre turbo benzinli motor, yüksek performans sağlamak için tasarlanmıştır. Bu motor, SUV’un güçlü bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.
Konfor ve Teknoloji: 3 sıralı oturma düzeni, geniş bagaj alanı ve büyük dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu bir iç mekan sunuyor. Sesli komut sistemi ve kablosuz şarj gibi gelişmiş özellikler, modern bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Güvenlik: 360 derece kamera, çarpışma önleyici sistemler ve adaptif hız sabitleyici gibi bir dizi güvenlik donanımı ile donatılmıştır. Bu özellikler, sürüş güvenliğini artırıyor.
Lüks Detaylar: Tiggo 8 Pro Max, yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış lüks bir iç mekana sahip. Isıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar, ambiyans aydınlatması gibi detaylar, konforu ve estetiği bir araya getiriyor.