Chery'den İkinci El Piyasasını Dibe Çekecek Kampanya: Yeni Fiyat Listesi Duyuruldu

KAMPANYALI MODELLERİN ÖZELLİKLERİ

Chery Omoda 5

Chery'nin en yeni crossover SUV modeli Omoda 5, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkan bu model, dinamik hatları ve konforlu iç mekanıyla sürüş keyfini artırıyor.

Motor Seçenekleri: Omoda 5, genellikle 1.5 litre turbo motor seçeneğiyle sunuluyor. Gelecek dönemde elektrikli versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da çevre dostu alternatif arayanlar için bir fırsat sunuyor.

Teknoloji: Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranı, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, çeşitli sürüş asistanı teknolojileri de güvenli sürüş sağlıyor.

Güvenlik: Gelişmiş güvenlik sistemleri arasında çarpışma önleyici sistemler, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici bulunuyor. Bu özellikler, sürücünün ve yolcuların güvenliğini artırmaya yönelik önemli katkılar sağlıyor.

İç Mekan: Omoda 5, geniş ve konforlu bir iç mekan sunarak yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarımlar, konforu ön planda tutuyor.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Tiggo 7 Pro Max, Chery'nin orta sınıf SUV segmentindeki dikkat çeken modeli olarak karşımıza çıkıyor. Konforu, performansı ve geniş iç mekanı ile özellikle ailelerin beğenisini kazanıyor.

Motor Seçenekleri: 1.5 litre turbo benzinli motor ve 2.0 litre turbo benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Bu motorlar, güçlü performans ve yakıt verimliliği sağlıyor.

Teknolojik Özellikler: Geniş multimedya sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz şarj ve dijital gösterge paneli gibi üst düzey teknolojik donanımlar, modern bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güvenlik: Tiggo 7 Pro Max, park asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bu özellikler, sürüş esnasında ek güvenlik sağlar.

İç Mekan: Geniş iç hacmi, uzun yolculuklar için konfor sunuyor. Deri döşeme, elektronik koltuk ayarı ve panoramik sunroof gibi premium özellikler, araca lüks bir dokunuş katıyor.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery'nin en üst düzey SUV modeli olan Tiggo 8 Pro Max, geniş aileler için lüks bir seçenek sunuyor. Tasarımı, konforu ve teknolojik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Motor: 2.0 litre turbo benzinli motor, yüksek performans sağlamak için tasarlanmıştır. Bu motor, SUV’un güçlü bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.

Konfor ve Teknoloji: 3 sıralı oturma düzeni, geniş bagaj alanı ve büyük dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu bir iç mekan sunuyor. Sesli komut sistemi ve kablosuz şarj gibi gelişmiş özellikler, modern bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Güvenlik: 360 derece kamera, çarpışma önleyici sistemler ve adaptif hız sabitleyici gibi bir dizi güvenlik donanımı ile donatılmıştır. Bu özellikler, sürüş güvenliğini artırıyor.

Lüks Detaylar: Tiggo 8 Pro Max, yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış lüks bir iç mekana sahip. Isıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar, ambiyans aydınlatması gibi detaylar, konforu ve estetiği bir araya getiriyor.