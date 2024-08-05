Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak

4x4 özellikleri ile hem şehir hem de arazi tipi kullanıma uygun olan J7, Chery'nin üst segment araçlarını içeren Jaecoo markası ile piyasaya giriş yapacak.



Araç hakkında yapılan lansmanda teknik özellikler paylaşılırken, otomobilde yer alan donanımın seviyesi otomotiv piyasasında şaşkınlıkla karşılandı. Satış fiyatı dikkate alındığında rakipleri ile belirgin şekilde farklılaşan J7'nin özellikleri şu şekilde:



ARAZİ ÖZELLİKLERİ



Özel olarak tasarlanan “ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi”



Şehir, çöl, dağ ve su geçişi dahil 7 farklı senaryoda akıllı ve verimli sürüş kontrolü



7 vitesli çift kavramalı şanzıman ve 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor



"Şehirli ama yine de Off-Road" yaşam tarzı