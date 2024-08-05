Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına yönelik atılımları ile dikkat çeken Çinli otomotiv devi Chery, Premium Off-Road markası Jaecoo ile yeni modeli J7'yi tanıttı. Lüks görünümü nedeniyle dünyada en çok satılan jeep markalarından Range Rover ile ile kıyaslanan J7, özellikleri ve fiyatı ile sektörde rekabetçi olacağının mesajını verdi.
Çinli otomotiv devi ByD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli otomobil fabrikası kurmak için anlaşmaya varmasının ardından, Çin'deki otomotiv devlerinin yeni ilgi odağı Türkiye haline geldi.
RANGE ROVER İLE BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU
Avrupa pazarını kasıp kavuran ve üst segment araçları rakiplerinden çok daha uygun fiyatlarla satışa sunan araç üreticisi Chery, yeni bir premium modelini Türkiye'ye getirdi. Dış görünüşü nedeniyle dünyanın en çok tercih edilen jeep markalarından Range Rover ile mukayese edilen yeni model J7, Türkiye'de oldukça uygun fiyatlardan satışa sunulacak.
4x4 özellikleri ile hem şehir hem de arazi tipi kullanıma uygun olan J7, Chery'nin üst segment araçlarını içeren Jaecoo markası ile piyasaya giriş yapacak.
Araç hakkında yapılan lansmanda teknik özellikler paylaşılırken, otomobilde yer alan donanımın seviyesi otomotiv piyasasında şaşkınlıkla karşılandı. Satış fiyatı dikkate alındığında rakipleri ile belirgin şekilde farklılaşan J7'nin özellikleri şu şekilde:
ARAZİ ÖZELLİKLERİ
Özel olarak tasarlanan “ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi”
Şehir, çöl, dağ ve su geçişi dahil 7 farklı senaryoda akıllı ve verimli sürüş kontrolü
7 vitesli çift kavramalı şanzıman ve 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor
"Şehirli ama yine de Off-Road" yaşam tarzı
TASARIM
Çok sayıda düz çizgi ve köşeli hatlar ile gelişmişlik ve güç vurgusu
Altıgen formlu geniş ön ızgara ve keskin matris LED farlar
Şık profil ve yüksek omuz çizgisi
Arka kısımda boydan boya kristal LED arka aydınlatmalar
Modern ve "daha modaya uygun, daha havalı, daha çılgın" tasarım
GÜVENLİK
Gövde bileşenlerinde %80 oranında yüksek dayanımlı çelik
23.000 Nm/dereceye ulaşan gövde burulma rijitliği
Farklı koşullar altında deformasyonu önler, güvenliği artırır
TEKNOLOJİ
Kör nokta algılama ve entegre seyir yardımcısı gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri
Qualcomm Snapdragon 8155 çipi
SONY hoparlörler ve panoramik görüntüleme
Akıllı sürüş ve akıllı eğlence
PERFORMANS
0-100 km/s hıza 8 saniyede ulaşma
Dinamik ve heyecan verici sürüş deneyimi
Chery Jaecoo 7 Türkiye satış fiyatları henüz belli olmadı. Ancak Tiggo 4 Pro’nun hemen ardından Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Jaecoo 7’nin da Tiggo 8 Pro’nun biraz üzerinde yani 2 milyon TL’nin altında konumlanması tahmin ediliyor.