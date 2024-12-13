Chery BYD’ye Bayrak Açtı: 700 Bin Liraya Sıfır Modeliyle Geliyor! Piyasalar Zangır Zangır Titreyecek

Uzun süredir BYD’nin Türkiye pazarında 700.000 TL civarında bir fiyatla elektrikli otomobil sunacağı iddia ediliyordu. Ancak beklentilerin aksine, bu fiyat aralığında bir modeli Chery’nin piyasaya sürmesi bekleniyor.

BYD’NİN FİYATLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından BYD, teşviklere rağmen beklenenden yüksek fiyatlarla Türkiye pazarına giriş yaptı. Dolphin modeli için öngörülen 900.000 TL yerine 1.280.000 TL’lik fiyat etiketi, tüketicilerin elektrikli otomobillere geçiş hevesini kırdı. Pek çok kişi, BYD’nin rakibi Chery gibi daha düşük fiyatlar sunmasını bekliyordu.