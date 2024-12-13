Chery BYD’ye Bayrak Açtı: 700 Bin Liraya Sıfır Modeliyle Geliyor! Piyasalar Zangır Zangır Titreyecek
Elektrikli otomobil pazarında büyük rekabet devam ederken, Chery'nin Türkiye'ye özel fiyat politikası dikkat çekiyor.
Uzun süredir BYD’nin Türkiye pazarında 700.000 TL civarında bir fiyatla elektrikli otomobil sunacağı iddia ediliyordu. Ancak beklentilerin aksine, bu fiyat aralığında bir modeli Chery’nin piyasaya sürmesi bekleniyor.
BYD’NİN FİYATLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Otomobil sektörünün önde gelen markalarından BYD, teşviklere rağmen beklenenden yüksek fiyatlarla Türkiye pazarına giriş yaptı. Dolphin modeli için öngörülen 900.000 TL yerine 1.280.000 TL’lik fiyat etiketi, tüketicilerin elektrikli otomobillere geçiş hevesini kırdı. Pek çok kişi, BYD’nin rakibi Chery gibi daha düşük fiyatlar sunmasını bekliyordu.
CHERY’DEN İDDİALI HAMLE
BYD’nin yarattığı hayal kırıklığını telafi edecek bir hamle, Chery’den gelmeye hazırlanıyor. Markanın Türkiye’de satışa sunacağı ilk elektrikli modeli Omoda 5 EV olacak. Daha önce içten yanmalı versiyonlarıyla büyük ilgi gören ve uygun fiyatıyla yüksek satış rakamlarına ulaşan Omoda 5, şimdi elektrikli versiyonuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Chery, Omoda 5 EV ile tasarım ve donanım açısından olduğu kadar fiyat avantajıyla da dikkat çekmeyi hedefliyor. Modelin yüzde 10’luk ÖTV diliminden yararlanarak 700.000 TL civarında bir lansman fiyatıyla satışa sunulacağı iddia ediliyor.
FİYAT ARTIŞI GÜNDEMDE
Omoda 5 EV’nin uygun fiyatı, lansman sonrası artış gösterebilir. Chery'nin fiyat politikası, şirketin Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında güçlü bir konum elde etme stratejisinin parçası olarak konuşuluyor.
Elektrikli araçlara olan talep giderek artarken, Chery’nin iddialı fiyat ve donanım özelliklerine sahip modellerinin pazarda nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.