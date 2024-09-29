Çeyrek Altında Yeni Rekor! Piyasalar Tepetaklak Olacak

Piyasalarda yaşanan bu artış, altına yatırım yapanların dikkatini çekerken, alım-satım yapmak isteyenler güncel fiyatları yakından takip ediyor. Özellikle gram altın 2.918,51 TL’den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL’den işlem görmeye başladı.