Çeyrek Altında Yeni Rekor! Piyasalar Tepetaklak Olacak
Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çeyrek altın rekora koşmaya devam ediyor. Çeyrek altın yatırımcısı olanlar yaşadı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki yüksek tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentileriyle yükselişe geçti. 27 Eylül 2024 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 5 bin TL’yi aşarak rekor seviyelere ulaştı.
Piyasalarda yaşanan bu artış, altına yatırım yapanların dikkatini çekerken, alım-satım yapmak isteyenler güncel fiyatları yakından takip ediyor. Özellikle gram altın 2.918,51 TL’den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL’den işlem görmeye başladı.
29 Eylül 2024 Güncel Altın Fiyatları:
Gram altın: 2.918,51 TL
Çeyrek altın: 5.043,00 TL
Yarım altın: 10.073,00 TL
Tam altın: 19.998,70 TL
Cumhuriyet altını: 20.076,00 TL
Gremse altın: 50.150,13 TL
Ons altın: 2.658,74 dolar