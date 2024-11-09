Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatı Tepetaklak Olmuştu: Son 5 Haftanın En Kötüsü! ‘Ana Senaryoda Sapma Yok’
Altın fiyatları piyasalar için en kritik haftada son 5 haftanın en büyük kaybını yaşadı. Ons altın, gram altın fiyatları ve çeyrek altın rekorlardan sonra büyük düşüşü hanesine ekledi. Analist Eda Karadağ bu düşüşün sürpriz olmadığını, kısa vadeli geri çekilmeler olsa da altının toparlanma eğiliminde olduğunu ifade etti. "Yatırımcılar sakin kalmalı, TL bazında altının hala potansiyeli var" dedi.
Altın fiyatları Cuma günü düşüşe geçti ve son beş ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Bu düşüş, doların güçlenmesinin ve piyasaların Donald Trump'ın zaferinin sonuçlarını ve bunun Fed faiz kararı beklentileri üzerindeki olası etkisini fiyatlaması ile gerçekleşti. Spot altın fiyatı son olarak yüzde 0,6 düşüşle 2684,03 dolara geriledi ve haftayı yüzde 1,8 değer kaybı ile tamamladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 düşüşle 2.694,80 dolardan kapandı.
GRAM ALTIN FİYATLARI YÜZDE 2’YE YAKIN KAYIPTA
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya indi. Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya geriledi.
‘ALTIN FİYATLARININ DÜŞMESİ SÜRPRİZ DEĞİL AMA…’
Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist Eda Karadağ o soruya yanıt verdi. “2024 yılının başından bu yana altın, birçok beklentiyi çok erken fiyatladı. Zaman zaman bu tarz düzeltme hareketleri olabileceğini değerlendiriyorduk. Bu açıdan sürpriz değil” yorumunu yapan Karadağ altın fiyatlarının tepki alımları ile toparlanma çabasına girmeye çalıştığını söyledi.
YATIRIMCILARA ‘PANİK’ UYARISI
“Fed ile ilgili beklentiler de altını destekleyemedi. ‘Trump sebebi ile 2025 yılında faiz indirim hızı yavaşlayabilir’ beklentisi var. Bu altın fiyatlarının hoşuna gitmez. Faiz indikçe altın pozitif fiyatlanacaktır” ifadelerini kullanan Eda Karadağ şunları söyledi:
“Ama şu an ana senaryoda çok ciddi bir sapma olduğunu düşünmüyoruz. Ons altın 2700 dolar seviyesi üzerinde şekilleniyor. Kısa vadede bu tarz geri çekilmeler yaşanabilir ama önümüzdeki aylarda yükselişini devam ettirebilir. TL bazlı değerlendirildiğinde hala bir potansiyeli var. Bu nedenle yatırımcılar pozisyonlarını korumaya devam edebilir. Oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde yatırımcılar biraz daha sakin olabilirler.”