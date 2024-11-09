Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatı Tepetaklak Olmuştu: Son 5 Haftanın En Kötüsü! ‘Ana Senaryoda Sapma Yok’

“Ama şu an ana senaryoda çok ciddi bir sapma olduğunu düşünmüyoruz. Ons altın 2700 dolar seviyesi üzerinde şekilleniyor. Kısa vadede bu tarz geri çekilmeler yaşanabilir ama önümüzdeki aylarda yükselişini devam ettirebilir. TL bazlı değerlendirildiğinde hala bir potansiyeli var. Bu nedenle yatırımcılar pozisyonlarını korumaya devam edebilir. Oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde yatırımcılar biraz daha sakin olabilirler.”