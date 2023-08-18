Çevrimiçi seyahat platformu, 2023’ün ilk 7 ayının karnesini çıkardı

Ülke ekonomisinin önemli bir lokomotifi olan seyahat sektöründe hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre hava ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısının 2023'ün 7 aylık döneminde bir önceki yıla kıyasla %22,65 artarak 118 milyon 679 bine ulaştığı görülüyor. Buna bağlı olarak uçak trafiğinin de 226 bin 471 olduğu kaydediliyor. Çevrimiçi seyahat platformu Turna.com ise uçak bileti satışlarından yola çıkarak 2023’ün ilk 7 ayının seyahat karnesini açıkladı.



Tek seferde birden fazla rotaya uçuş arama, koşulsuz bilet iptali, akıllı uçuş özelliği gibi hizmetleri bulunan Turna.com'un paylaştığı istatistiklere göre 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul - Şanghay uçuşu oldu. Gidiş - dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul - Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL’ye İzmir – Diyarbakır, en pahalı gidiş - dönüş uçak bileti İstanbul - Antalya rotasında 9 bin 241 TL’ye alıcı buldu.



En ucuz dış hat uçak bileti 263 TL



Turna.com’un istatistiklerine göre iç hatlar ve dış hatlarda uçak biletinin en pahalı satıldığı ay haziran olarak kayıtlara geçerken, en ucuz uçak biletlerinin iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise nisan ve mayıs aylarında satıldığı belirtildi. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 384 TL ile Dalaman – İstanbul uçuşunda satılırken, en ucuz iç hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul – Konya seferini gerçekleştiren uçuşla oldu. Dış hatların en ucuz tek yön uçak bileti ise 263 TL ile İstanbul – Tahran seferine satıldı. Dış hatlarda gidiş – dönüşte yine İstanbul’dan Tahran’a gerçekleştirilen uçuşta satılan bin 418 TL’lik uçak bileti en ucuz uçak bileti listesindeki yerini aldı.



Öğrenciler en çok İstanbul, İzmir ve Ankara’ya uçuyor



En çok uçuşun iç hatlarda mayıs, dış hatlarda haziran ayı olarak belirtildiği Turna.com raporuna göre, ülke içinde en çok tercih edilen rotalar İstanbul’dan Trabzon, Antalya ve İzmir’den İstanbul oldu. Dış hatlarda ise en çok İstanbul’dan Tahran, Bakü ve Taşkent şehirlerine yolculuk yapıldı.

65 yaş üstü yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Ankara’ya, dış hatlarda ise Stuttgart, Hamburg ve Paris’e uçtu. Öğrencilerin iç hatlarda tercihi İstanbul, İzmir ve Ankara, dış hatlarda da Bakü, Düsseldorf ve Amsterdam oldu. Çiftler ve çocuklu aileler, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Trabzon’a, dış hatlarda Bakü, Tahran, Beyrut, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam’a gitti.

“Biletlerde koşulsuz %90 ücret iadesi yapıyoruz”



Döviz kurundaki ve enflasyondaki artışın uçak biletlerine yansımasından dolayı seyahat rotalarında değişiklikler olduğunu belirten Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Turna.com olarak havayolu firmalarıyla işbirliklerimizi her gün geliştiriyoruz, üyelerimize özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Havayollarıyla yaptığımız anlaşmalar kapsamında yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara ucuz uçak bileti satın alma hizmeti veriyoruz. Sebep ne olursa olsun zamandan tasarruf etmek isteyen yolcuların ilk tercihi uçak yolculuğu oluyor. Biz de ekonomik seçenekler sunarak yolcularımızın tasarruf etmelerini sağlıyoruz. % 70 daha ucuza seyahat etme imkanı sağlayan Akıllı Uçuş algoritmamız, ekonomik seyahat etmeyi sağlayan önemli özelliklerimizden biri. Seyahatlerini güvence altına almak isteyenler için uçuşa 2 saat kalaya kadar koşulsuz iptal olanağı tanıyoruz. Üstelik iptal edilen biletlerde ödenen bedelin %90’ını iade ediyoruz” dedi.