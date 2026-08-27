Cevdet Yılmaz Rakam Verdi: Türkiye'nin Altın Üretimini Yüzde 10 Artıracak Dev Yatırım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, madencilik sektöründe tarihi yatırımlarından birini daha hayata geçirdi. Ağrı’da yapımı tamamlanan Mollakara Maden Tesisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı resmi törenle açıldı. Tesisin Türkiye’nin yıllık altın üretimine çok ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor.

'EN YÜKSEK KATMA DEĞER MADENCİLİKTE'

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madencilik sektörünün Türkiye’nin ihracat stratejisindeki kritik rolüne dikkat çekti. Yılmaz, "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik sektörüdür" diyerek, bu alandaki yerli üretimin ekonomik bağımsızlık için önemini vurguladı.

Yastık altındaki ve sistem dışındaki altının ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Yılmaz, yeni tesislerin bu süreci hızlandıracağını belirtti.

250 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Mollakara Madeni'nin ekonomik boyutuna dair net rakamlar paylaşan Yılmaz, tesis için 250 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını açıktı. Projenin bölge istihdamına da doğrudan katkı sunacağını ifade eden Yılmaz, tesiste ilk etapta 337 kişinin istihdam edileceğini müjdeledi.

ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTACAK

Türkiye'nin mevcut altın üretiminin yıllık 30 ton civarında seyrettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mollakara Madeni'nin devreye girmesiyle birlikte bu üretimin yüzde 10 oranında artacağını söyledi.

Planlamalara göre, dev tesiste ilk 5 yıllık süreçte toplamda 17 tona yakın altın üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi