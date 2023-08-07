Cep telefonlarına mesaj gitti: Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi

Faiz kararı ile birlikte 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarıldı.