Cep telefonlarına mesaj gitti: Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi
Kredi faiz oranları artışına rağmen, bankaların kredi musluklarını kısması yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 8,5 olan faiz oranları kademeli artış ile iki ayda yüzde 17,5’e yükseltti. Bu süreçte ise sıkılaştırıcı tedbirlerini peş peşe açıkladı.
Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya başlaması sonrasında başlayan sıkılaştırıcı tedbirler finansmana erişimi zorlaştırdı. Bankalar son dönemde kredi musluklarını iyiden iyiye kıstı.
1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar faiz oranları sabit tutulmuş, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranları yüzde 1,36 ve azami gecikme faiz oranları yüzde 1,66 olarak belirlenmişti.
Faiz kararı ile birlikte 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarıldı.