Cep Telefonları İçin Yeni Düzenleme: 3 Bin 413 Lira Şartı Geldi

Yeni düzenleme ile cep telefonlarının ana kart ithalatında denetimlerin kapsamı genişletildi. Bu adımın temel amacı, Türkiye’deki yerli üreticileri korumak ve yerel ekonomiye destek sağlamak. Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin teşvik edilmesi ve istihdama katkının artırılması hedefiyle hareket ediyor.

Düzenlemeye göre, cep telefonlarına ait "dizgisi yapılmış ana kartların" ithalatında yeni bir kriter getirildi. Artık ithal edilen ana kartların birim başına gümrük kıymetinin en az 100 dolar olması gerekiyor. Bu değerin altındaki ürünler, gözetim belgesi olmadan ithal edilemeyecek.

Yapılan incelemeler, bazı firmaların ana kart ithalatı üzerinden gözetim uygulamasından kaçındığını ortaya koydu. Bu durumu engellemek amacıyla, düzenlemedeki tanımlar netleştirildi. Buna göre, yalnızca cep telefonlarına ait ve üzerine en az bir bileşen dizilmiş ana kartlar gözetim kapsamına alındı.

Yeni düzenleme ile cep telefonu ithalatı daha yakından izlenecek ve yerli üreticilerin rekabet gücü korunacak. Böylece, piyasadaki haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi