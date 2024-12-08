Cep Telefonları İçin Yeni Dönem: 12 Aya Uzatıldı! Uygun Fiyatlı Canavar Modeller Açıklandı

Yeni düzenlemeye göre, 20 bin TL'ye kadar olan cep telefonlarında 12 aya kadar taksit yapılabilecek. 20 bin TL'nin üzerindeki cihazlarda ise taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Yenilenmiş cep telefonlarında bu sınır 25 bin TL olarak belirlendi.

20 BİN LİRANIN ALTINDA 12 TAKSİTLE ALINABİLECEK MODELLER

Yeni düzenlemeyle birlikte, fiyatı 20 bin TL'nin altında kalan pek çok popüler model uygun ödeme koşullarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı. İşte 12 ay taksitle alınabilecek bazı telefon modelleri: