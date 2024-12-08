Cep Telefonları İçin Yeni Dönem: 12 Aya Uzatıldı! Uygun Fiyatlı Canavar Modeller Açıklandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonlarına yönelik ödeme düzenlemelerinde önemli bir değişikliğe imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, 20 bin TL'ye kadar olan cep telefonlarında 12 aya kadar taksit yapılabilecek. 20 bin TL'nin üzerindeki cihazlarda ise taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Yenilenmiş cep telefonlarında bu sınır 25 bin TL olarak belirlendi.
20 BİN LİRANIN ALTINDA 12 TAKSİTLE ALINABİLECEK MODELLER
Yeni düzenlemeyle birlikte, fiyatı 20 bin TL'nin altında kalan pek çok popüler model uygun ödeme koşullarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı. İşte 12 ay taksitle alınabilecek bazı telefon modelleri:
1. SAMSUNG GALAXY S21 FE – 18.199 TL
Ekran: 6,4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X
İşlemci: Exynos 2100
Kamera: 12+12+8 MP arka, 32 MP ön
Öne Çıkan Özellik: 120 Hz yenileme hızı
2. XİAOMİ 12 LİTE – 19.750 TL
Ekran: 6,55 inç FHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 778G
Kamera: 108+8+2 MP arka, 32 MP ön
Öne Çıkan Özellik: 67W hızlı şarj desteği
3. HUAWEİ NOVA 12S – 19.999 TL
Ekran: 6,7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 778G
Kamera: 50+8 MP arka, 60 MP ön
Öne Çıkan Özellik: Şık tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ön kamera
4. HONOR X9B 5G – 18.315 TL
Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
Kamera: 108+5+2 MP arka, 16 MP ön
Öne Çıkan Özellik: 5.800 mAh batarya kapasitesi
5. POCO X6 PRO – 18.850 TL
Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Dimensity 8300 Ultra
Kamera: 64+8+2 MP arka, 16 MP ön
Öne Çıkan Özellik: 67W hızlı şarj ve güçlü performans
6. OPPO RENO 11F 5G – 19.999 TL
Ekran: 6,7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Dimensity 7050
Kamera: 64+8+2 MP arka, 32 MP ön
Öne Çıkan Özellik: İnce tasarım ve güçlü kamera performansı
7. NOTHİNG PHONE (2A) – 19.199 TL
Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120 Hz değişken yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Kamera: 50+50 MP arka, 32 MP ön
Öne Çıkan Özellik: Şeffaf arka tasarımı ve yenilikçi ışıklandırmaları
8. REDMİ NOTE 13 PRO – 14.049 TL
Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1800 nit maksimum parlaklık
İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
Kamera: 200+8+2 MP arka, 16 MP ön
Öne Çıkan Özellik: 67W hızlı şarj desteği ve uygun fiyat avantajı