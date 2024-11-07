Cep Dostu Sanayi Düşmanı 4 Otomobil Modeli Belli Oldu: Fiyatları Sudan Ucuz!

Yüksek kredi faiz oranları, otomobil almak isteyenler üzerinde büyük bir mali yük oluştururken, nakit parası olanlar bu durumu avantaja çevirebiliyor. Kredi kullanmadan, doğrudan ödeme yapabilenler, uygun fiyatlı ve düşük masraflı araçlara yöneliyor.

FİYATLARI 425 BİN İLE 500 BİN LİRA BANDINDA

Otomobil fiyatları 425.000 TL ile 525.000 TL arasında değişen ve masrafsız olarak değerlendirilebilecek bazı marka ve modeller, piyasada dikkat çekiyor. Bu fiyat aralığında otomobil arayanlar için 4 seçenek öne çıkıyor. İşte o modeller...