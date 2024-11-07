Cep Dostu Sanayi Düşmanı 4 Otomobil Modeli Belli Oldu: Fiyatları Sudan Ucuz!
Otomobil piyasasındaki yükselişe kafa tutan ve sanayiye en az uğrayan 4 model açıklandı. İşte araba almayı düşünenler için fırsat listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek kredi faiz oranları, otomobil almak isteyenler üzerinde büyük bir mali yük oluştururken, nakit parası olanlar bu durumu avantaja çevirebiliyor. Kredi kullanmadan, doğrudan ödeme yapabilenler, uygun fiyatlı ve düşük masraflı araçlara yöneliyor.
FİYATLARI 425 BİN İLE 500 BİN LİRA BANDINDA
Otomobil fiyatları 425.000 TL ile 525.000 TL arasında değişen ve masrafsız olarak değerlendirilebilecek bazı marka ve modeller, piyasada dikkat çekiyor. Bu fiyat aralığında otomobil arayanlar için 4 seçenek öne çıkıyor. İşte o modeller...
AZ YAKAN SANAYİ DÜŞMANI MODELLER
PEUGEOT 301 – 1.6 92 beygir
RENAULT SYMBOL – 1.5 90 beygir
CITROEN C-ELYSEE – 1.6 92 beygir
HYUNDAI ACCENT ERA – 1.4 97 beygir