Cem Zeytin Halka Arz Oldu mu, Kaç Lot Verdi?

Cem Zeytin’in halka arzında kişi başına düşen lot miktarı şu an için belirlenmiş değil. Ancak olası katılım miktarlarına göre dağıtılacak lot sayıları aşağıdaki gibi öngörülüyor:

- 300 Bin katılım ~ 200 Lot

- 700 Bin katılım ~ 86 Lot

- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot

- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot

- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot

- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot

- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot

- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot