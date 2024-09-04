Cem Zeytin Halka Arz Oldu mu, Kaç Lot Verdi?
Cem Zeytin A.Ş.'nin halka arzı, borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Şirket, 15,30 TL hisse fiyatından satışa sunulan halka arzında toplam 100 milyon lot satış hedefledi. Ancak Cem Zeytin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, Cem Zeytin’in halka arzında kaç lot verildi ve hisse kodu "CEMZY" olan şirketin Borsa İstanbul’daki ilk işlem tarihi ne zaman olacak?
Cem Zeytin’in halka arz tarihleri 29 Ağustos - 3 Eylül 2024 olarak belirlendi. Şirket, mevcut sermayesini 302 milyon TL’den 402 milyon TL’ye çıkararak 100 milyon TL’lik ek sermaye sağlamayı hedefliyor. Ancak halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Bulls Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecek.
Cem Zeytin’in halka arzında kişi başına düşen lot miktarı şu an için belirlenmiş değil. Ancak olası katılım miktarlarına göre dağıtılacak lot sayıları aşağıdaki gibi öngörülüyor:
- 300 Bin katılım ~ 200 Lot
- 700 Bin katılım ~ 86 Lot
- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot
- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot
- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot
- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot
- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot
- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot
İLK İŞLEM TARİHİ NE ZAMAN?
Cem Zeytin’in borsa işlemleriyle ilgili detaylar, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Şirketin Borsa İstanbul’daki (BIST) ilk işlem tarihi henüz belli değil. Sonuçlar açıklandığında ve ilk işlem tarihi belirlendiğinde, konuyla ilgili detaylar haberimize eklenecektir.