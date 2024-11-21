Cebinde Bu Madeni Paradan Olan Yaşadı: Koleksiyoncular Peşine Düştü, Tanesinin Değeri 653 Bin 928 Lira

KENAR YAZILARI SEMBOLLERLE UYUMSUZ OLAN PARALAR

İtalya’ya ait 1 Cent parası, yanlış sembol taşıdığı için 6 bin 600 Euro’ya satılabiliyor. "Turiner Mole Antonelliana" yerine "Castel de Monte" sembolünün bulunması bu hatalı basımın değerini artırıyor.

KÜÇÜK DEVLETLERDEN ÇIKAN MADENİ PARALAR

San Marino, Vatikan, Andorra veya Monaco gibi küçük devletlerden çıkan özel madeni paralar, özellikle 50 Cent’lik paralar, 70 Euro’ya kadar değer bulabiliyor.

2002 YILINA AİT İTALYA’DAN 20 CENT PARASI

2002 yılında basılmış İtalya’dan çıkan 20 Cent parası, kenarındaki karakteristik yiv olmadan basılmışsa 38 Euro’ya kadar değer kazanabiliyor.