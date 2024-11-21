Cebinde Bu Madeni Paradan Olan Yaşadı: Koleksiyoncular Peşine Düştü, Tanesinin Değeri 653 Bin 928 Lira
Avrupa'da 2023 ve 2024 yıllarına ait bazı madeni paralar, koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Özellikle nadir basım hataları, özgün tasarımlar veya sınırlı sayıda üretilmiş paralara büyük ilgi gösteriliyor. Bu paralara sahip olanlar, oldukça yüksek meblağlar kazanabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı eski madeni paralarda yer alan hatalı basımlar ve özel özellikler, koleksiyon dünyasında oldukça değerli hale gelmesini sağlıyor. Eğer eski madeni paralara ilgi duyuyorsanız, Avrupa’da dolaşan bazı paralardan beklediğinizden çok daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.
İşte Avrupa’daki bazı değerli madeni paralardan bazıları:
MECKLENBURG-VORPOMMERN TEMALI 2 EURO HATASI
2024 yılına ait Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern temalı 2 Euro hatıra parası, internette 18 bin Euro’ya (653 Bin 928 lira) kadar alıcı bulabiliyor.
HAMBURG ELBPHİLHARMONİE TEMALI 2 EURO HATASI
Hamburg Elbphilharmonie temalı 2 Euro parası, hatalı basımı sayesinde 2 bin 500 Euro’ya kadar değer kazanabiliyor.
“ZAİNENDEN” HATALI BASIMLARI
“Zainenden” adı verilen, tam yuvarlak olmayan paralara, koleksiyoncular 100 Euro’ya kadar ödeme yapabiliyor.
2019 YILINA AİT 5 CENT PARASI
Dış kenarındaki yivinin üzerine basılmış 2019 yılına ait 5 Cent madeni parası, 100 Euro değerinde alıcı bulabiliyor.
“SPİEGELEİ” HATALI BASIMLARI
İç kısmı dış halkasından daha yüksek olan ve yumurta sarısının beyazdan taşması gibi bir görünüm sunan 2 Euro madeni paraları, hatalı basımlarıyla dikkat çekiyor ve büyük talep görüyor.
KENAR YAZILARI SEMBOLLERLE UYUMSUZ OLAN PARALAR
İtalya’ya ait 1 Cent parası, yanlış sembol taşıdığı için 6 bin 600 Euro’ya satılabiliyor. "Turiner Mole Antonelliana" yerine "Castel de Monte" sembolünün bulunması bu hatalı basımın değerini artırıyor.
KÜÇÜK DEVLETLERDEN ÇIKAN MADENİ PARALAR
San Marino, Vatikan, Andorra veya Monaco gibi küçük devletlerden çıkan özel madeni paralar, özellikle 50 Cent’lik paralar, 70 Euro’ya kadar değer bulabiliyor.
2002 YILINA AİT İTALYA’DAN 20 CENT PARASI
2002 yılında basılmış İtalya’dan çıkan 20 Cent parası, kenarındaki karakteristik yiv olmadan basılmışsa 38 Euro’ya kadar değer kazanabiliyor.
2002 YILINA AİT ALMANYA’DAN 20 CENT PARASI
Almanya’dan 2002 yılına ait 20 Cent parası, yanlışlıkla 10 Cent kalıbında basılmış ve koleksiyoncular için 165 Euro değerinde.
2007 VE 2019 YILLARINA AİT 5 CENT PARALARI
2007 ve 2019 yıllarına ait 5 Cent madeni paraları, yanlışlıkla 2 Cent kalıbında basılmış ve değer kazanmış durumda. Dış kenarındaki yivle birlikte bu paralara ilgi büyük.