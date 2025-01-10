Çayın Çöpüyle Zengin Olup Köşeyi Döndü: Şimdi Yurt Dışına Poşet Poşet Satıyor
Çayın çöpünü toplatıp köşeyi döndü. Çay çöpüyle ürettiklerini şimdi Gürcistan ve Almanya’ya mangal kömürü olarak ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Rize'de çay üretimiyle özdeşleşmiş bir il. Ancak çay üretimi sürecinde ortaya çıkan atıklar, uzun yıllardır büyük bir çevresel sorun olarak görülüyordu. İşte bu soruna çığır açan bir çözüm bulundu.
Rize Belediyesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen bu proje sayesinde, çayın atık kısmı artık çöpe gitmiyor. Aksine, modern tesislerde işlenerek yüksek kaliteli mangal kömürüne dönüştürülüyor. Sadece bu da değil, bu süreçte ortaya çıkan sıvı organik gübre olarak değerlendirilirken, açığa çıkan metan gazı da enerji üretimi için kullanılıyor.
ÇAYIN ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜNE YOLCULUK
Çay çöpleri, özel bir işlemle yüksek kalitede mangal kömürüne dönüştürülüyor. Bu kömür, hem yerli hem de yabancı tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle Almanya ve Gürcistan'a ihraç edilen kömür, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
Ayrıca çay çöpü işleme sürecinde elde edilen sıvı, zengin besin maddeleri içeren organik bir gübre olarak kullanılıyor. Bu sayede tarım alanlarında verimliliği artırmaya katkı sağlanıyor. İşlem sırasında açığa çıkan metan gazı, tesisteki elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak için kullanılıyor. Ayrıca, tesis çatısında yer alan güneş panelleri sayesinde de ek enerji üretimi yapılıyor.
Bu proje, çevre dostu bir üretim modelinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Çay çöpleri, atık olmaktan çıkarılıp ekonomiye kazandırılırken, aynı zamanda çevre kirliliği de önleniyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sayesinde karbon ayak izi de azaltılıyor.