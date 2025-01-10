Çayın Çöpüyle Zengin Olup Köşeyi Döndü: Şimdi Yurt Dışına Poşet Poşet Satıyor

Ayrıca çay çöpü işleme sürecinde elde edilen sıvı, zengin besin maddeleri içeren organik bir gübre olarak kullanılıyor. Bu sayede tarım alanlarında verimliliği artırmaya katkı sağlanıyor. İşlem sırasında açığa çıkan metan gazı, tesisteki elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak için kullanılıyor. Ayrıca, tesis çatısında yer alan güneş panelleri sayesinde de ek enerji üretimi yapılıyor.

Bu proje, çevre dostu bir üretim modelinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Çay çöpleri, atık olmaktan çıkarılıp ekonomiye kazandırılırken, aynı zamanda çevre kirliliği de önleniyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sayesinde karbon ayak izi de azaltılıyor.