Çaya Zam Geldi: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak
Çay tiryakilerine kötü haber geldi. 2025 gelmeden ilk zam geldi. Yeni yılla birlikte çay fiyatlarında yaşanacak yüzde 50'ye varan artış, vatandaşın cebini daha da zorlayacak.
Kaynak: Sözcü
Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte zamlar da gelmeye başladı. Vatandaşın alım gücü gün geçtikçe daha da düşmeye devam ederken bu kez de çay fiyatlarına zam geldi. Yeni yılla birlikte çay fiyatlarında yaşanacak yüzde 50'ye varan artış, vatandaşın cebini daha da zorlayacak.
ÇAY FİYATLARINA ZAM
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven’in verdiği bilgilere dayanarak çay fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacağını duyurdu. Ocak başında çay fiyatları ciddi bir artış gösterecek. Şu an 10 TL olan ocaklardaki çay fiyatı 15 TL'ye, kahvehanelerdeki 15 TL'lik çay ise 22,5 TL'ye yükselecek. Oyun salonlarında ise çay fiyatı 20 TL'den 30 TL'ye çıkacak.
Öztürk, bu zamlarla birlikte "çay-simit" hesaplarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşecek bu zamlarla birlikte, simit-çay hesaplarının da yeni fiyatlar üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.