Çaya Zam Geldi: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte zamlar da gelmeye başladı. Vatandaşın alım gücü gün geçtikçe daha da düşmeye devam ederken bu kez de çay fiyatlarına zam geldi. Yeni yılla birlikte çay fiyatlarında yaşanacak yüzde 50'ye varan artış, vatandaşın cebini daha da zorlayacak.