Tiryakilere Kötü Haber: Bir Bardak Çayın Fiyatı Uçtu

Türkiye'de enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki hızlı artış, çay fiyatlarını da etkiledi. Sözcü'nün haberine göre, geçmişte 4-5 TL'ye içilebilen çay, artan fiyatlar nedeniyle kıraathanelerde 10 TL'den, lüks kafe ve otellerde ise 250 TL'den satışa sunuluyor. İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası, çay ocakları ve kıraathanelerde fiyatın standart olarak 10 TL olduğunu belirtirken, lüks mekanlardaki fiyat artışının dikkat çektiğini ifade ediyor.