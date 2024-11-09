Tiryakilere Kötü Haber: Bir Bardak Çayın Fiyatı Uçtu
Türkiye'de enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki hızlı artış, çay fiyatlarını da vurdu. Kahvehanelerde bir bardak çay 10 TL'ye çıkarken, prestijli mekanlarda 45-65 TL, lüks kafe ve otellerde ise fiyatı 250 TL'ye kadar yükseldi.
Kaynak: Sözcü
Türkiye'de enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki hızlı artış, çay fiyatlarını da etkiledi. Sözcü'nün haberine göre, geçmişte 4-5 TL'ye içilebilen çay, artan fiyatlar nedeniyle kıraathanelerde 10 TL'den, lüks kafe ve otellerde ise 250 TL'den satışa sunuluyor. İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası, çay ocakları ve kıraathanelerde fiyatın standart olarak 10 TL olduğunu belirtirken, lüks mekanlardaki fiyat artışının dikkat çektiğini ifade ediyor.
Çayın fiyatı semtlere göre değişkenlik gösteriyor. Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi kafelerde çay 25-35 TL arasındayken, Taksim, Beyoğlu ve Karaköy gibi merkez lokasyonlarda 55-65 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sarıyer'de farklı fiyatlar dikkat çekiyor; Yeniköy'de 28 TL civarındayken İstinye'de lüks mekanlarda çay 90 TL'ye ulaşabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 TL, destekleme bedelini ise 2 TL olarak belirlemişti. Marketlerde ise bir kilogram paket çayın fiyatı ortalama 230 TL'ye kadar yükselirken, en kaliteli çaylarda bu rakam 300 TL'yi buluyor.