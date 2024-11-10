Çay Tiryakileri Kahrolacak: 1 Bardağı 250 Liraya Yükseldi

Çay fiyatları, semtlere göre farklılık gösteriyor. Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi bölgelerde çay fiyatları 25-35 TL arasında değişirken, Taksim, Beyoğlu ve Karaköy gibi merkezi bölgelerde bu rakam 55-65 TL'ye kadar çıkıyor. Sarıyer'de ise Yeniköy'de çay 28 TL civarında iken, İstinye'deki lüks mekanlarda fiyat 90 TL'ye ulaşabiliyor.