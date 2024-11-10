Çay Tiryakileri Kahrolacak: 1 Bardağı 250 Liraya Yükseldi
Çay tutkunlarına kötü haber fiyatlar cep yakıyor. Türkiye'de enflasyonun etkisiyle gıda fiyatlarında yaşanan artış, çay fiyatlarını da vurdu. Kıraathanelerde bir bardak çayın fiyatı 10 TL'ye çıkarken, prestijli mekanlarda 45-65 TL, lüks kafe ve otellerde ise 250 TL'ye kadar yükseldi.
Kaynak: Sözcü
Bir zamanlar 4-5 TL'ye içilebilen çay, artık kıraathanelerde 10 TL'den, lüks mekanlarda ise 250 TL'ye kadar varan fiyatlarla satılıyor. İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası, kıraathane ve çay ocaklarında fiyatın 10 TL olarak belirlendiğini, ancak lüks mekanlardaki yüksek fiyatların dikkat çekici olduğunu belirtti.
Çay fiyatları, semtlere göre farklılık gösteriyor. Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi bölgelerde çay fiyatları 25-35 TL arasında değişirken, Taksim, Beyoğlu ve Karaköy gibi merkezi bölgelerde bu rakam 55-65 TL'ye kadar çıkıyor. Sarıyer'de ise Yeniköy'de çay 28 TL civarında iken, İstinye'deki lüks mekanlarda fiyat 90 TL'ye ulaşabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çayın alım fiyatını kilogram başına 17 TL, destekleme ödemesini ise 2 TL olarak açıklamıştı. Marketlerde bir kilogram paket çayın fiyatı ortalama 230 TL'ye kadar yükselirken, kaliteli çayların fiyatı 300 TL'yi bulabiliyor.