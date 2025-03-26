Çay Devi İflas Bayrağını Çekti! 300 Şube Çıkmaza Girdi
Almanya’nın en bilinen çay markalarından biri olan Eilles, ekonomik krizle karşı karşıya.
Kaynak: Artı49
Deutsche Confiserie Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket adına, Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusu yapıldığı duyuruldu. Türkler tarafından da severek tercih edilen ünlü markanın bu kararı, tüketicilerini şaşırttı.
300 ŞUBE KAPANMA AŞAMASINDA
Almanya genelinde hizmet veren yaklaşık 300 şubenin kapanma riski taşıdığı, bu durumun binlerce çalışanın geleceğini belirsiz hale getirdiği ifade ediliyor. Mahkeme tarafından atanan iflas yöneticisi, şirketin mali durumunu değerlendirerek süreci yönetecek.
EKONOMİK KRİZ AŞILAMADI
Eilles, Almanya’da kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olmasına rağmen, 2021 yılında pandeminin yarattığı ekonomik darbenin etkilerini aşmayı başaramadı. Bu nedenle, son birkaç yıl içinde şirket ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.
Holding bünyesindeki üç şirketin toplamda bin 200 kişiye istihdam sağladığı belirtilirken, çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.