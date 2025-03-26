Çay Devi İflas Bayrağını Çekti! 300 Şube Çıkmaza Girdi

EKONOMİK KRİZ AŞILAMADI

Eilles, Almanya’da kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olmasına rağmen, 2021 yılında pandeminin yarattığı ekonomik darbenin etkilerini aşmayı başaramadı. Bu nedenle, son birkaç yıl içinde şirket ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Holding bünyesindeki üç şirketin toplamda bin 200 kişiye istihdam sağladığı belirtilirken, çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.