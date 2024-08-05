Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam

Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak kesinleşmişti.



Ancak yasa gereği bu artışın kök maaşlarına yansıtılacak olması, Meclis'te en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılarken, temmuz ayının son günlerinde geçen yasa değişikliği ile emeklilere yönelik taban aylık uygulamasında sınır 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.



EMEKLİLERİN EK ÖDEMESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ YATACAK



Emeklilerin 2 bin 500 liraya varan ek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 7 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası milyonlarca emeklinin gözü bankaların emekli müşterilerine ödediği promosyonlara çevrilirken, sevindiren haber Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan geldi.