Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam

En düşük emekli maaşı alan 6 milyona yakın Bağ-Kur ve SSK'lı, emekli maaşları 12 bin 500 liraya yükseltilmesine rağmen Temmuz ayında eksik maaş aldı. Ek ödeme tarihinin 7 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan İş Bankası ve Garanti BBVA, emeklilere ödenecek promosyon tutarında güncellemeye gitti.

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Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam - Resim: 1

Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak kesinleşmişti.

Ancak yasa gereği bu artışın kök maaşlarına yansıtılacak olması, Meclis'te en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılarken, temmuz ayının son günlerinde geçen yasa değişikliği ile emeklilere yönelik taban aylık uygulamasında sınır 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

EMEKLİLERİN EK ÖDEMESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ YATACAK

Emeklilerin 2 bin 500 liraya varan ek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 7 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası milyonlarca emeklinin gözü bankaların emekli müşterilerine ödediği promosyonlara çevrilirken, sevindiren haber Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan geldi.

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