Carry Trade, Döviz Kurlarını Nasıl Etkileyecek?

Yüksek faizler nedeniyle yurtiçinde de carry trade işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Bankacılık sektörü uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre 1 Nisan’dan 26 Temmuz haftasının sonuna kadar carry trade kapsamında Türkiye’ye giriş 20.3 milyar dolar seviyesinde. Merkez Bankası ise aynı dönemde net uluslararası rezervlerini 90.1 milyar dolar arttırmayı başardı. Döviz kurlarındaki parite değişimleri carry trade pozisyonlarını yakından ilgilendiriyor.

Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, kurlardaki sakin seyir ile yüksek faiz Türkiye’nin de carry trade için avantajlı durumda. Özellikle yerel seçimlerin sonrasında kurun da görece istikrar kazanması bu tarz girişlerin de hızlanmasına neden oldu. Aynı dönemde Merkez Bankası da rezervlerini güçlendirmeye devam etti. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre 1 Nisan – 26 Temmuz arasında TL carry trade pozisyonu değişimi 20.3 milyar dolara yükseldi. 26 Temmuz haftasında Merkez Bankası’nın toplam brüt altın ve döviz rezervli Suudi Arabistan ile yapılan 5 milyar dolarlık döviz depo işleminin sona ermesinin ana etkisiyle 6 milyar dolar düşerek 148 milyar dolara gerilemişti. Bankacılar 2 Ağustos ile biten hafta itibariyle Merkez Bankası toplam rezervlerinin haftalık 2.3 milyar dolar artışla 150.3 milyar dolara yükseldiğini hesapladı. Depo hesabının etkisi geçen haftayla birlikte yerini yeniden yükselişe bıraktı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

26 Temmuz ile biten haftada swaplar düşülmüş net uluslararası rezervler 1.5 milyar dolar artarak 24.4 milyar dolara yükseldi. 26 Temmuz ile biten hafta itibariyle Merkez Bankası net uluslararası rezervlerini yerel seçimler sonrası 26 Temmuz’a kadar 90.1 milyar dolar arttırmış durumda. Ayrıntılarına bakıldığında 20.3 milyar doların carry trade kaynaklı olduğu görülüyor.

Bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında ana enstrümanlarından birisinin TL’nin reel olarak değerlenmesi olduğunu belirterek bu nedenle hem faizlerin yüksek kalacağını hem de Merkez Bankası’nın gerektiğinde güçlenen rezervlerinden piyasaya döviz arz ederek döviz kurunda yükselişleri sınırlayabileceğini tahmin ediyor.