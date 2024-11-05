Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor

Dünyanın en büyük cirosuna sahip ikinci market zinciri olarak bilinen Carrefour'dan flaş karar geldi. Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 1

Fransa merkezli uluslararası perakende devi Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin, mağazalarını kapatma nedeni olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

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Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 2

Ürdün'deki Carrefour mağazalarının sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda, 4 Kasım itibarıyla tüm mağazalarını kapatılacağını bildirdi. Böylece dünyanın en büyük cirosuna sahip 2. market zinciri olarak bilinen Carrefour Ürdün'den tamamen çekildi.

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Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 3

Ayrıca Carrefour, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e verilen destekten ötürü Ürdün'de protesto ve boykot edilen markalar arasında yer alıyordu.

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