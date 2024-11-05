Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor

Ürdün'deki Carrefour mağazalarının sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda, 4 Kasım itibarıyla tüm mağazalarını kapatılacağını bildirdi. Böylece dünyanın en büyük cirosuna sahip 2. market zinciri olarak bilinen Carrefour Ürdün'den tamamen çekildi.