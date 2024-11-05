Carrefour'dan Flaş Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor
Dünyanın en büyük cirosuna sahip ikinci market zinciri olarak bilinen Carrefour'dan flaş karar geldi. Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Fransa merkezli uluslararası perakende devi Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin, mağazalarını kapatma nedeni olarak herhangi bir açıklama yapmadı.
Ürdün'deki Carrefour mağazalarının sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruda, 4 Kasım itibarıyla tüm mağazalarını kapatılacağını bildirdi. Böylece dünyanın en büyük cirosuna sahip 2. market zinciri olarak bilinen Carrefour Ürdün'den tamamen çekildi.
Ayrıca Carrefour, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e verilen destekten ötürü Ürdün'de protesto ve boykot edilen markalar arasında yer alıyordu.