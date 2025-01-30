Çantasında veya Cebinde Taşıyanlar Yandı! Artık Tamamen Yasaklandı, Cezası Büyük
Eskişehir Valiliği, biber gazı bulundurulmasına ilişkin yeni bir düzenleme getirerek, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı taşımasını yasakladı.
Kaynak: İHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025/24 Sayılı Valilik Kararı ile biber gazının kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği ve kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.
TAŞIMA VE KULLANILMASI YASAKLANDI
Bu kapsamda, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve sertifikalı özel güvenlik görevlileri biber gazı taşıyabilecek. Eğitim almayan ve yetkisi bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Yeni düzenleme çerçevesinde biber gazı taşıyan eğitimsiz kişilere cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Valilik, alınan kararın kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe girdiğini vurguladı.