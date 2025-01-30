Çantasında veya Cebinde Taşıyanlar Yandı! Artık Tamamen Yasaklandı, Cezası Büyük

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025/24 Sayılı Valilik Kararı ile biber gazının kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği ve kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.