Çanakkale'de Hasadı İlk Kez Yapıldı: Kolusu 800 Liradan Satılacak
Türkiye'nin özgün bal arısı genotipi olan "Efe arısı," ilk kez Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan mor kekik tarlalarında ürettiği bal ile hasat edildi. Hasat sonrası bu değerli balın kilosu 800 liradan satışa sunulacak ve Ege'nin dört bir yanına gönderilecek.
Bozcaada'nın Amerikan Çeşmesi Mevkisi'nde düzenlenen "Bozcaada Bal Hasadı Şenliği," İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel bir firmanın işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, genetik kaynakların korunmasının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Çakal, Bozcaada'nın izole yapısının "Efe arısı"nın genetik kaynaklarını koruma açısından büyük bir avantaj sağladığını belirterek, bölgedeki AR-GE çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Türkiye'nin arıcılıkta dünya sıralamasında ilk üçte yer aldığını ve bal üretiminde ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Çakal, arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla önemli AR-GE çalışmaları yapıldığını dile getirdi.
"Efe Arısı'nın Islahı ve Korunması Projesi"nin yürütücüsü olan ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Mustafa Köseoğlu, bu arının 2008 yılında başlatılan Ülkesel Arıcılık Projesi kapsamında önce İzmir açıklarındaki Eşek Adası'nda çalışmalara başladığını ve beş yıl sonra damızlık üretim izni aldıklarını aktardı. Köseoğlu, 2019 yılında "Efe arısı"nın tescillendiğini ve Bozcaada'nın seçilmesinin arının genetik özelliklerini koruma adına önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Bozcaada'da yapılan çalışmalarla arının adaya özgü genetik özelliklerini geliştirip, damızlık üretimini burada gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Afibee Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Almış ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı projeye devlet desteğinin yanı sıra özel sektörün de katkıda bulunduğunu belirterek, özel sektör olarak damızlık üretimine destek verdiklerini ve daha verimli arıcılık işlemleri için projede yer aldıklarını söyledi. Almış, bu yıl itibarıyla işletmeyi devraldıklarını ve bölgede yaklaşık 100 kovan bulunduğunu, ana kraliçe arıların geliştirilip tüm Ege'ye dağıtılmasını sağladıklarını belirtti.
Program, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kayadan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ertuğrul Arda ve Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit İleri'nin de katılımıyla, arıcı kıyafetleri giyilerek gerçekleştirilen bal hasadıyla sona erdi.