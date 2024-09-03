Çanakkale'de Hasadı İlk Kez Yapıldı: Kolusu 800 Liradan Satılacak

Afibee Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Almış ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı projeye devlet desteğinin yanı sıra özel sektörün de katkıda bulunduğunu belirterek, özel sektör olarak damızlık üretimine destek verdiklerini ve daha verimli arıcılık işlemleri için projede yer aldıklarını söyledi. Almış, bu yıl itibarıyla işletmeyi devraldıklarını ve bölgede yaklaşık 100 kovan bulunduğunu, ana kraliçe arıların geliştirilip tüm Ege'ye dağıtılmasını sağladıklarını belirtti.

Program, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kayadan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ertuğrul Arda ve Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit İleri'nin de katılımıyla, arıcı kıyafetleri giyilerek gerçekleştirilen bal hasadıyla sona erdi.