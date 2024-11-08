Çamaşır Makinesinin Arıza Vermemesi İçin 1 Bardağı Yeterli Oluyor: Ömür Boyu Kullanabileceksiniz

SADECE 1 ÇAY BARDAĞI YETİYOR

Çamaşır makinenizi kireçten arındırmak için boş makinenizin tamburuna 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyin ve yüksek sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırın. Sert suyun içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum mineralleri, makinenizin parçalarında birikerek kireç tabakası oluşturur. Bu katmanlar hem makinenizin performansını düşürür hem de enerji tüketimini artırır. Sirke veya limon suyu, içerdikleri asidik yapı sayesinde bu kireç tabakalarını çözer ve makinenizi temiz tutar.