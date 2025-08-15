Çamaşır Makinesindeki Küf ve Koku Büyük Masraf Çıkarabilir! Servis Uzmanı Tek Tek Açıkladı

Çamaşır makinenizde oluşan küf, sadece kıyafetlerinize zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da risk oluşturur. Uzmanlar, bu sorundan kurtulmanın basit ve bütçe dostu yöntemleri olduğunu belirtiyor.

Küf genellikle makinenin kapağındaki kauçuk contalarda ve nemin yoğun biriktiği bölgelerde oluşur. Bu sorunu çözmek için hidrojen peroksit etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. %3’lük çözelti doğrudan veya suyla seyreltilerek kauçuk contaya uygulanabilir, 10–15 dakika bekledikten sonra fırçalanıp durulanmalı ve kurutulmalıdır.

MAKİNENİN İÇ BÖLGELERİNİ İYİ KONTROL ETMEK ŞART

Bir diğer yöntem ise sitrik asit ile güçlü temizlik ürünlerini birleştirmektir. Kauçuk contalar önce temizlenir, ardından sitrik asit ve deterjan uygulanıp iki saat bekletilir. Daha sonra sitrik asit tambura eklenip en yüksek sıcaklıkta yıkama başlatılır.

1 ÇAY KAŞIĞI YETİYOR

Karbonat da küfle mücadelede işe yarıyor. Bir çay kaşığı karbonat ve bir bardak su ile hazırlanan solüsyon, contaya sürülüp yarım saat bekletildikten sonra kısa bir yıkama programı ile temizlenebilir.

Küfün tekrar oluşmasını önlemek için her yıkamadan sonra tambur ve contaların silinerek kurutulması, kapağın aralık bırakılması ve ayda bir kez maksimum sıcaklıkta “boş” yıkama yapılması öneriliyor.

