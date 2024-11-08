Çamaşır Makinesinde Tek Bir Tuşa Basın: Faturayı Düşürüp Gücünü 2 Katına Çıkarıyor

ENERJİ TASARRUFU İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kış aylarında enerji maliyetlerinizi azaltmak için şu pratik yöntemleri deneyebilirsiniz:

Kullanılmayan cihazların fişini çekin.

Radyatörlerin havasını alın; bu, ısıtma verimliliğini artırır.

Evinizi iyi yalıtın. Duvarlar, pencere kenarları ve boruların yalıtımı ısı kaybını azaltır, böylece enerji faturaları düşer.

Sıcaklık ayarlarını optimize edin. Daha kısa duş almak ve su sıcaklığını düşürmek, su ısıtma maliyetlerini azaltır.

Yeni bir cihaz alırken enerji verimliliği yüksek modelleri tercih ederek uzun vadede tasarruf sağlayabilirsiniz.