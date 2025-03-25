Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız
Evlerde en çok enerji tüketen cihazlardan biri olan çamaşır makinelerini hangi saatlerde çalıştırdığınız, elektrik faturanızda büyük bir fark yaratabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji uzmanı Liz Hunter, 1 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek yeni enerji tarifeleri öncesinde, çamaşır makinesi kullanımıyla ilgili tasarruf sağlamak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.
ELEKTRİK TALEBİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞI SAATLERDE ÇALIŞTIRMAYIN
Hunter’a göre, sabah 07.00-09.00 ve öğleden sonra 15.00-18.00 saatleri arasında çamaşır makinesi çalıştırmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu saatler, işe ve okula gitmeden önce ya da iş çıkışı insanların elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı zaman dilimleri olarak öne çıkıyor. Bu yoğun tüketim saatlerinde çamaşır makinesini çalıştırmak, enerji fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle faturalara doğrudan yansıyor.
TASARRUF İÇİN EN UYGUN SAAT ARALIKLARI BELLİ OLDU
Hunter, çamaşır makinelerinin sabah 07.00’den önce veya gece geç saatlerde çalıştırılmasının enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, makinenin tam dolu çalıştırılması gerektiğine dikkat çekerek, az miktarda çamaşır yıkamanın hem daha fazla su hem de gereksiz enerji tüketimine yol açtığını vurguluyor. Eğer az sayıda çamaşır yıkamanız gerekiyorsa, en kısa programı tercih etmenin daha verimli olacağını ifade ediyor.
30 DERECE ÇAMAŞIRLARIN ÖMRÜNÜ UZATIR
Hunter, çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkamanın hem çevre dostu hem de enerji tasarrufu açısından önemli olduğunu belirterek, “30 derecede yapılan yıkamalar çamaşırların ömrünü uzatır ve daha az enerji harcar” dedi. Ancak düşük sıcaklıkta sürekli yıkama yapmanın, çamaşır makinesinde bakteri birikmesine neden olabileceğini belirten uzman, hijyenin korunması için belirli aralıklarla 60 derece sıcaklıkta yıkama yapılmasını tavsiye ediyor.
FİLTRE TEMİZLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Çamaşır kurutma makinelerinin de yüksek enerji tüketimine sahip olduğuna dikkat çeken Hunter, her kullanımdan sonra tiftik filtresinin temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Tıkanmış filtrelerin, makinenin verimini düşürdüğünü ve çamaşırların daha uzun sürede kurumasına neden olduğunu belirten uzman, düzenli temizlikle enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade ediyor.