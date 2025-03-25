Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız

Enerji uzmanı Liz Hunter, 1 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek yeni enerji tarifeleri öncesinde, çamaşır makinesi kullanımıyla ilgili tasarruf sağlamak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

ELEKTRİK TALEBİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞI SAATLERDE ÇALIŞTIRMAYIN

Hunter’a göre, sabah 07.00-09.00 ve öğleden sonra 15.00-18.00 saatleri arasında çamaşır makinesi çalıştırmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu saatler, işe ve okula gitmeden önce ya da iş çıkışı insanların elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı zaman dilimleri olarak öne çıkıyor. Bu yoğun tüketim saatlerinde çamaşır makinesini çalıştırmak, enerji fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle faturalara doğrudan yansıyor.