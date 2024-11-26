Çamaşır Makineniz Çalışırken Çok Fazla Titriyor ve Ses Çıkarıyorsa Dikkat! Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir
Evlerin vazgeçilmez cihazlarından biri olan çamaşır makineleri, sıkma işlemi sırasında aşırı sallanma ve titreşim sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Deneyimli teknik servis uzmanları, bu tür sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Modern teknolojik cihazlara kıyasla daha uzun ömürlü olarak tasarlanan çamaşır makineleri, dayanıklı yapıları sayesinde yıllarca kullanılabiliyor. Ancak, uzun süreli kullanım, özellikle eski makinelerde titreşim ve gürültü sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
Sıkma sırasında makinenin sallanması ve gürültü yapması, tamburun yüksek devirde çalışmasından kaynaklanan doğal bir durumdur. Ancak, zamanla makine parçalarının yıpranması veya kullanıcı hataları bu titreşimleri artırarak rahatsız edici hale getirebilir.
TİTREŞİM SORUNLARININ YAYGIN NEDENLERİ
Çamaşır makinelerinin aşırı sallanmasına yol açan başlıca etkenler şunlardır:
Nakliye Vidalarının Çıkarılmaması
Nakliye sırasında tamburun sabit kalması için kullanılan vidaların, makine kurulumunda çıkarılması gerekir. Bu vidalar yerinde kaldığında, makine normal çalışmasında titreşim ve sallantıya neden olabilir.
Yanlış Zemin Kullanımı
Makinenin düz olmayan veya kaygan bir zemine yerleştirilmesi, titreşim ve sallanmayı artırır. Örneğin, makinenin bir kısmının halı üzerinde, diğer kısmının sert zeminde kalması dengesizliğe yol açar.
Tamburun Aşırı Doldurulması
Çamaşırların tambura belirtilen kapasitenin üzerinde yüklenmesi, sıkma sırasında ağırlığın artmasına ve tamburun dengesiz hareket etmesine neden olur. Bu durum hem titreşim sorunlarını artırır hem de makinenin ömrünü kısaltır.
Parça Hasarları
Amortisörlerin veya takojeneratörün yıpranması, makinedeki titreşim seviyesini önemli ölçüde artırabilir. Bu parçaların düzenli kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir.
TİTREŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Uzmanların önerdiği adımlarla çamaşır makinenizin titreşim sorunlarını en aza indirebilirsiniz. İşte o yöntemler…
Nakliye Vidalarını Çıkarın
Makinenizi kurmadan önce nakliye vidalarını kontrol edin ve çıkarın. Bu vidalar genellikle 4-6 adet olur ve kurulum sırasında mutlaka sökülmelidir.
Düzgün Bir Zemin Seçin
Makinenizin zemine tamamen düz ve yatay bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Zeminin kaygan ya da eğimli olması, sallantıyı artırabilir.
Tamburu Aşırı Doldurmaktan Kaçının
Çamaşır makinenizi %100 kapasite yerine, tamburu %60-70 oranında doldurmanız önerilir. Çünkü yıkama sonrası çamaşırların ağırlığı artarak tamburun dengesini bozabilir.
Teknik Kontrolleri İhmal Etmeyin
Amortisör veya diğer parçalarda meydana gelebilecek hasarları fark edebilmek için düzenli olarak teknik servis kontrolü yaptırın.
BU ŞEKİLDE MAKİNENİN ÖMRÜ UZATILABİLİR
Makinenizi uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, üretici talimatlarını dikkatle takip edin ve kapasite sınırlarını aşmamaya özen gösterin. Ayrıca, bakım ve temizlik işlemlerini düzenli bir şekilde yapmanız, cihazınızın performansını artıracaktır.