Çamaşır Makineniz Çalışırken Çok Fazla Titriyor ve Ses Çıkarıyorsa Dikkat! Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir

TİTREŞİM SORUNLARININ YAYGIN NEDENLERİ

Çamaşır makinelerinin aşırı sallanmasına yol açan başlıca etkenler şunlardır:

Nakliye Vidalarının Çıkarılmaması

Nakliye sırasında tamburun sabit kalması için kullanılan vidaların, makine kurulumunda çıkarılması gerekir. Bu vidalar yerinde kaldığında, makine normal çalışmasında titreşim ve sallantıya neden olabilir.

Yanlış Zemin Kullanımı

Makinenin düz olmayan veya kaygan bir zemine yerleştirilmesi, titreşim ve sallanmayı artırır. Örneğin, makinenin bir kısmının halı üzerinde, diğer kısmının sert zeminde kalması dengesizliğe yol açar.

Tamburun Aşırı Doldurulması

Çamaşırların tambura belirtilen kapasitenin üzerinde yüklenmesi, sıkma sırasında ağırlığın artmasına ve tamburun dengesiz hareket etmesine neden olur. Bu durum hem titreşim sorunlarını artırır hem de makinenin ömrünü kısaltır.

Parça Hasarları

Amortisörlerin veya takojeneratörün yıpranması, makinedeki titreşim seviyesini önemli ölçüde artırabilir. Bu parçaların düzenli kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir.