Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar

DAVA YARGITAY'A KADAR GİTTİ

Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti.