Çalışmalar başladı: Düşük faizli kredi geliyor

İlk kez ev alacaklar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği geliyor. Konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkanını artırmak için harekete geçen hükümet, kamu bankalarından kredi desteği için hazırlıklara başladı.