Çalışmalar başladı: Düşük faizli kredi geliyor
Yüksek ev kiraları ve emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışları karşısında ev sahibi olmak isteyenleri destekleme kararı alan hükümet, ilk kez ev sahibi olacaklar için harekete geçti.
İlk kez ev alacaklar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği geliyor. Konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkanını artırmak için harekete geçen hükümet, kamu bankalarından kredi desteği için hazırlıklara başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması için 81 ilde yerel yönetimlerle birlikte hareket edileceği mesajını verirken, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme, kamu-özel işbirliği üzerinde ilgili kurumlarımız kafa yoruyorlar. Önümüzdeki dönemde konut arzının arttığını göreceğiz" dedi.
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ında dar gelirliye konut seferberliği start aldı. Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olup uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olmaları imkanı sağlanacak.
Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak.