Çalışmadan Para Kazanmanın Formülünü Buldu: İşlerini Başkasına Yaptırıyor, Aylık 2 Milyon TL Kazanıyor

BU YIL 800 BİN DOLAR KAZANACAK

Bilişim sektöründe kalite güvenlik uzmanı olan Harrison, uzaktan yürüttüğü 6 iş için 7 kişilik bir ekip kurdu. Ekibine işleri devrederek zaman yönetimini en verimli hale getiren Harrison, 2023 yılında 470 bin dolar kazandı. Bu yıl ise herhangi bir aksilik yaşamazsa 800 bin dolara (29 milyon 323 TL) ulaşmayı hedefliyor. Bu da aylık 2 milyon 443 TL kazanç oluyor.

Ancak bu kazancın tamamı cebine girmiyor. Harrison, kazancının önemli bir bölümünü ekibindeki çalışanlara ödediğini belirtiyor. Bu yıl çalışanlarına 250 bin dolar ödeme yapacağını söyleyen Harrison, saatlik ücretlerin 25 ila 30 dolar arasında değiştiğini ifade ediyor.