Çalışmadan Para Kazanmanın Formülünü Buldu: İşlerini Başkasına Yaptırıyor, Aylık 2 Milyon TL Kazanıyor
Bilişim sektöründe kalite güvenlik uzmanı olan Harrison, çalışmadan para kazanmanın formülünü buldu. İşlerini başkalarına yaptırıp servet kazanan Harrison'ın aylık geliri 2 milyon TL'yi geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması, bazı kişilere sıra dışı kazanç kapıları açtı. Bu fırsatı en iyi değerlendirenlerden biri de Harrison takma adlı bir kişi oldu. Harrison çalışmadan para kazanmanın formülünü buldu. Tam zamanlı 6 farklı işte çalışarak yılda 800 bin dolar kazanan Harrison, işlerini başkalarına yaptırıp servet kazanıyor.
BU YIL 800 BİN DOLAR KAZANACAK
Bilişim sektöründe kalite güvenlik uzmanı olan Harrison, uzaktan yürüttüğü 6 iş için 7 kişilik bir ekip kurdu. Ekibine işleri devrederek zaman yönetimini en verimli hale getiren Harrison, 2023 yılında 470 bin dolar kazandı. Bu yıl ise herhangi bir aksilik yaşamazsa 800 bin dolara (29 milyon 323 TL) ulaşmayı hedefliyor. Bu da aylık 2 milyon 443 TL kazanç oluyor.
Ancak bu kazancın tamamı cebine girmiyor. Harrison, kazancının önemli bir bölümünü ekibindeki çalışanlara ödediğini belirtiyor. Bu yıl çalışanlarına 250 bin dolar ödeme yapacağını söyleyen Harrison, saatlik ücretlerin 25 ila 30 dolar arasında değiştiğini ifade ediyor.
5 YILDA KÖŞEYİ DÖNDÜ
Harrison, 2018 yılında uzaktan çalışma sistemine 2 farklı işle adım attı. Pandemiyle birlikte bu modeli genişleterek 3'üncü ve 4'üncü işlerini de aldı. Ancak artan iş yükünü tek başına yönetemeyeceğini fark edince freelance çalışanların bulunduğu platformlardan ekibini oluşturdu. ABD, Kanada, Hindistan ve Pakistan’dan seçtiği çalışanlarla sistemini oturtan Harrison, toplantılara katılmak ve işleri takip etmek için haftada sadece 40 saat harcadığını söylüyor. Operasyon yönetiminde kayınbiraderi de ona destek veriyor.
ŞİMDİ İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR
ABD vatandaşı olmasına rağmen yılın büyük bölümünü yurt dışında geçiren Harrison, ABD konumlu VPN kullanarak işlerini yürütüyor. Zoom, TeamViewer ve UltraViewer gibi uzaktan erişim yazılımlarıyla ekibine sistemlere giriş yetkisi veriyor. Ancak uzaktan çalışmaya yönelik fırsatların azalması, Harrison’ın iş bulmasını zorlaştırmaya başladı.