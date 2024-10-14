Çalışma Hayatında Yeni Dönem: Bu Belgesi Olmayan Çalışamayacak

USTALIK BELGESİ ALMAK ZORUNLU

Tellioğlu, inşaat sektöründe ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesini savundu. Ustalık belgesi zorunluluğunun, iş sağlığı, güvenliği ve yapı kalitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mevcut belgelendirme sisteminin, ustaları eğitmekten ziyade sadece usta olup olmadıklarını teyit eden bir sınav niteliğinde olduğunu belirten Tellioğlu, bu sürecin yeniden gözden geçirilip eğitimle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.



