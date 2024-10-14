Çalışma Hayatında Yeni Dönem: Bu Belgesi Olmayan Çalışamayacak
Türkiye’de güvenliği arttırmak amacıyla çalışma hayatında yeni düzenlemeye gidildi. Artık bu belgesi olmayan çalışamayacak.
Kaynak: AA
Türkiye’de yapı güvenliğini artırmak amacıyla çıkarılması planlanan yeni düzenlemeyle, yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan ustaları çalıştıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat süreçlerine ilişkin çeşitli önlemler alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı ve ilgili kurumlar ile meslek örgütlerine gönderilerek görüşleri alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen bu düzenleme, yürürlüğe girdiği takdirde müteahhitlerin ve şantiye şeflerinin, yetki belgesi olmayan ustalarla çalışmasını yasaklayacak. Yapım işlerinde görev alacak ustaların, e-Devlet Kapısı üzerinden "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolmaları ve her 5 yılda bir kayıtlarını yenilemeleri gerekecek. Bu adımların, yapı güvenliğini artırması bekleniyor.
USTALIK BELGESİ ALMAK ZORUNLU
Tellioğlu, inşaat sektöründe ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesini savundu. Ustalık belgesi zorunluluğunun, iş sağlığı, güvenliği ve yapı kalitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Mevcut belgelendirme sisteminin, ustaları eğitmekten ziyade sadece usta olup olmadıklarını teyit eden bir sınav niteliğinde olduğunu belirten Tellioğlu, bu sürecin yeniden gözden geçirilip eğitimle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.