Çalışanlarına En Çok Kazandıran Şirket Belli Oldu: Zirvedeki Şirket Herkesi Şaşırttı
Çalışan başına en fazla kazandıran teknoloji şirketleri hangileri oldu? Yapay zeka çağında hangi firma çalışan verimliliğinde zirveye çıktı? Visual Capitalist'in yayımladığı liste şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte çalışanına en çok kazandıran teknoloji şirketleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir araştırma daha yayımlandı. Visual Capitalist tarafından yapılan analizde, çalışan başına en fazla gelir elde eden teknoloji şirketleri belli oldu. Listenin ilk sırasındaki şirket, güçlü rakiplerine rağmen zirveye yerleşerek büyük sürpriz yarattı.
Özellikle yapay zeka yatırımlarıyla dönüşüm geçiren sektörde, en verimli şirketler listesi son dönemin en ilgi çekici sonuçlarından birini ortaya koydu. Zirvedeki şirketin, çalışan başına tam 37,6 milyon dolar gelir sağladığı açıklandı.
YAPAY ZEKANIN DAMGA VURDUĞU LİSTEDE SÜRPRİZ ZİRVE
Teknoloji sektöründe rekabetin her geçen yıl daha da kızıştığı günümüzde, bu araştırma şirketlerin sadece kârlılıklarını değil, aynı zamanda verimliliklerini de gözler önüne seriyor. Özellikle yapay zeka ve veri analitiği alanına yaptığı yatırımlarla öne çıkan bazı firmaların, çalışan sayısı az olsa da gelirde büyük fark yarattığı görülüyor.
Listenin zirvesinde yer alan teknoloji devi, bilindik isimleri geride bırakarak çalışan başına elde ettiği rekor gelirle dikkatleri üzerine çekti. İşte Visual Capitalist tarafından duyurulan çalışanlarına en fazla fazla gelir sağlayan 8 teknoloji şirketi:
8. Twitch - 2 milyon dolar
7. Meta - 2,2 milyon dolar
6. Apple - 2,4 milyon dolar
5. Instagram - 2,5 milyon dolar
4. Nvidia - 3,6 milyon dolar
3. YouTube - 3.6 milyon dolar
2. Valve (Steam) - 19 milyon dolar
1. OnlyFans - 37,6 milyon dolar