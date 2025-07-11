Çalışanlarına En Çok Kazandıran Şirket Belli Oldu: Zirvedeki Şirket Herkesi Şaşırttı

YAPAY ZEKANIN DAMGA VURDUĞU LİSTEDE SÜRPRİZ ZİRVE

Teknoloji sektöründe rekabetin her geçen yıl daha da kızıştığı günümüzde, bu araştırma şirketlerin sadece kârlılıklarını değil, aynı zamanda verimliliklerini de gözler önüne seriyor. Özellikle yapay zeka ve veri analitiği alanına yaptığı yatırımlarla öne çıkan bazı firmaların, çalışan sayısı az olsa da gelirde büyük fark yarattığı görülüyor.