Çalışanın Bir Anlık Hatası Köklü Şirketi 20 Dakikada İflasa Sürükledi: 143 Milyon Lira Kaybetti

DEV İNDİRİM YAKALADIKLARINI DÜŞÜNDÜLER

Olayın ortaya çıkış süreci oldukça çarpıcı. Fiyatların normalin çok altında olması, kullanıcıların dev bir indirim fırsatı yakaladığını düşündürerek, kısa sürede binlerce siparişin verilmesine neden oldu. Hatta bazı büyük alıcılar, birden fazla çamaşır makinesi siparişi vererek, bu durumu kâr amacıyla kullanmaya çalıştı.