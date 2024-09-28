Çalışanın Bir Anlık Hatası Köklü Şirketi 20 Dakikada İflasa Sürükledi: 143 Milyon Lira Kaybetti
28 Ağustos 2024 tarihinde, Çin merkezli Little Swan Dongshan’ın online mağazasında yaşanan büyük bir hata, şirkete neredeyse iflas getirecek boyutta bir zarara neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışanlardan birinin yaptığı yanlış fiyatlandırma sonucu, çamaşır makineleri büyük indirimle satışa sunuldu ve bu hatayı fark eden müşteriler, 40 binden fazla sipariş verdi. Yalnızca 20 dakika içinde şirket, 4.2 milyon dolar (yaklaşık 143 milyon TL) kaybetti.
DEV İNDİRİM YAKALADIKLARINI DÜŞÜNDÜLER
Olayın ortaya çıkış süreci oldukça çarpıcı. Fiyatların normalin çok altında olması, kullanıcıların dev bir indirim fırsatı yakaladığını düşündürerek, kısa sürede binlerce siparişin verilmesine neden oldu. Hatta bazı büyük alıcılar, birden fazla çamaşır makinesi siparişi vererek, bu durumu kâr amacıyla kullanmaya çalıştı.
KRİTİK EŞİĞE GEÇİLDİ
Şirket ise bu hatalı satışları iptal ettirmek için hemen harekete geçti ve mahkemeye başvurdu. Ancak durum hala belirsizliğini koruyor. Eğer mahkeme hatalı satışların iptaline onay vermezse, Little Swan Dongshan iflasın eşiğine gelebilir. Şirket, hatanın bir çalışan tarafından yapıldığını kanıtlamak zorunda. Aksi takdirde, milyonlarca dolarlık zararı telafi etmeleri imkânsız hale gelecek.