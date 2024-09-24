Çalışan Emekliler İçin Yeni Düzenleme Yolda: İşte Masadaki Formüller

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar netleşmeye başladı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Yetkililere göre, alternatif seçenekler de tartışılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP), ekonomik hedeflerin yanı sıra sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik reformlarına dair önemli düzenlemeleri de içeriyordu. Programda, 2025’in ikinci çeyreğinde uygulanacak önlemler “Sosyal güvenlik sisteminin, bireylerin istihdamda kalmalarını destekleyen, adaleti ve aktüeryal dengeyi öncelikli kılan düzenlemelerle güçlendirilerek mali sürdürülebilirliğinin sağlanacağı” şeklinde ifade edilmişti. Bu kapsamda tartışılan reformların detayları da netlik kazanmaya başladı.

SEÇENEKLER MASAYA YATIRILDI

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya yatırdı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Yetkililer, alternatiflerin tartışıldığını belirtirken, belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceğini belirtti.

Halen emeklilik dönemine kadar çalışanlardan toplam yüzde 12.5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7.5’u işveren payı olurken, yüzde 5’i ise çalışan payı oluyor. Emekli olduktan sonra emekli maaşını da alarak, çalışmaya devam edenlerde ise sistem değişiyor. Böyle bir durumda çalışanlardan sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ayrıca bir genel sağlık sigortası primi ödenmesi söz konusu olmuyor. Bu kapsamda tartışılan modelde ise emekli maaşı alarak çalışmaya devam edenlerden, belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası alınması öngörülüyor.

Yaş sınırı için şu anda bir netlik bulunmazken, 55-60 yaş gibi bir kriterin getirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet