Çağdaş Cam Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Borsada İşlem Tarihi ve Kaç Lot Vereceği Belli Oldu

HALKA ARZA YOĞUN TALEP

Borsa İstanbul verilerine göre, halka arz sürecinde toplam 637 bin 38 emir ile 112 milyon 392 bin 374 nominal değerli pay için talep toplandı. Bu rakam, satışa sunulan payların 2,7 katı talebe denk gelirken, toplam talep tutarı 2 milyar 247 milyon TL oldu.