Çağdaş Cam Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Borsada İşlem Tarihi ve Kaç Lot Vereceği Belli Oldu
Borsa İstanbul’a giriş yapan Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçlarını duyurdu. Yatırımcılar, Çağdaş Cam’ın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla bekliyordu. Halka arz sürecinde 42 milyon lot dağıtımı gerçekleşirken, hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin payları, 17 Aralık 2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Şirketin toplam sermayesini oluşturan 168 milyon TL nominal değerli paylar, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesi kapsamında kotaya alındı. Halka arz edilen 42 milyon TL nominal değerli paylar, CGCAM.E kodu ile 20 TL baz fiyat üzerinden sürekli işlem yöntemiyle piyasada yer alacak. Paylar için maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
Çağdaş Cam, 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplama işlemini tamamladı. Halka arza toplam 628 bin 813 yatırımcı katılırken, kişi başına 67 lot karşılığı 1340 TL değerinde hisse dağıtımı yapıldı.
HALKA ARZ DETAYLARI
Çağdaş Cam, halka arz sürecinde 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile yatırımcıdan talep topladı. Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
Toplamda:
31 milyon TL nominal değerli pay sermaye artışı yoluyla,
11 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edildi.
Böylece toplam 42 milyon TL nominal değerli paylar satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak gerçekleşti.
HALKA ARZA YOĞUN TALEP
Borsa İstanbul verilerine göre, halka arz sürecinde toplam 637 bin 38 emir ile 112 milyon 392 bin 374 nominal değerli pay için talep toplandı. Bu rakam, satışa sunulan payların 2,7 katı talebe denk gelirken, toplam talep tutarı 2 milyar 247 milyon TL oldu.
Dağıtım sürecinde, 628 bin 813 yatırımcıya 42 milyon TL nominal değerli paylar eşit dağıtım yöntemiyle satıldı. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı ve tüm talepler eşit şekilde değerlendirildi.
İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU
Yatırımcıların merakla beklediği Borsa İstanbul’da işlem görme tarihi açıklandı. Çağdaş Cam hisseleri, 17 Aralık 2024 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.