BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti

SÜRÜŞ KONFORUNDA YENİ STANDARTLAR

Tang’ın gelişmiş süspansiyon sistemi, yol koşullarını analiz ederek sertliği otomatik ayarlıyor. Bu sayede her zeminde maksimum konfor ve stabilite sağlanırken, virajlarda yol tutuşu artırılıyor. Titreşimleri minimize eden yapısıyla uzun yolculuklarda dahi üst düzey sürüş konforu sunuyor.