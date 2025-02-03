BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’deki yatırım hamlesini sürdürerek yeni modellerini pazara sunmaya devam ediyor. Şirket, 7 koltuklu amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang’ı Mart ayında Türkiye'de satışa çıkaracağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen markalarından BYD, Türkiye’ye yönelik yatırım planları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fabrika anlaşmasına imza atmıştı. Manisa’da kurulacak üretim tesisiyle Türkiye’de otomobil sektöründe liderliği hedefleyen firma, ürün yelpazesini genişleterek yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor.
TEKNOLOJİ VE PERFORMANS BİR ARADA
Türkiye’de şu anda 6 farklı modeliyle yer alan BYD, Mart ayında satışa sunacağı Tang modeliyle dikkat çekiyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Snapdragon SA8155 çip seti ile donatılan araç, gelişmiş teknoloji özellikleriyle sürücülere yenilikçi bir deneyim sunuyor.
Tang, 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisi sayesinde 530 km'ye kadar menzil sunarken, lityum demir fosfat (LFP) batarya ile güvenlik ve dayanıklılığı artırıyor.
SÜRÜŞ KONFORUNDA YENİ STANDARTLAR
Tang’ın gelişmiş süspansiyon sistemi, yol koşullarını analiz ederek sertliği otomatik ayarlıyor. Bu sayede her zeminde maksimum konfor ve stabilite sağlanırken, virajlarda yol tutuşu artırılıyor. Titreşimleri minimize eden yapısıyla uzun yolculuklarda dahi üst düzey sürüş konforu sunuyor.
BYD, Türkiye pazarında genişleyen ürün gamıyla elektrikli otomobil sektöründe rekabeti kızıştırmaya devam edecek.