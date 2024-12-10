BYD’nin Çığır Açacak 2025 Modelleri Listelendi: Türkiye’ye Özel Fiyatlar Açıklandı!

BEKLENEN 3 BYD MODELİ

1. BYD ATTO 3

Şık tasarımı, 60.5 kWh bataryası ve 330 km menzili ile günlük kullanım için ideal bir SUV olan Atto 3, 204 beygir gücündeki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/sa hıza 7.3 saniyede ulaşıyor. Geniş iç mekan, modern bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle Atto 3, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

2. BYD SEAL U

71.8 kWh batarya kapasitesiyle 360 km menzil sunan Seal U, geniş ve konforlu yapısıyla özellikle aileler için ideal bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. 218 beygir gücündeki motoru sayesinde 7.9 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Seal U, modern tasarımı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.