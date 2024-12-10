BYD’nin Çığır Açacak 2025 Modelleri Listelendi: Türkiye’ye Özel Fiyatlar Açıklandı!
Elektrikli otomobil sektöründe Tesla’ya rakip olarak adından sıkça söz ettiren Çin merkezli otomotiv devi BYD (Build Your Dreams), Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ve Aralık aylarında toplam altı yeni modeliyle Türk tüketicilerle buluşacak olan şirket, elektrikli otomobil pazarında rekabeti yepyeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.
BYD, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 6.000 adet araç getirerek yerel pazarda sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye otomotiv sektöründe ilk üç marka arasına girmeyi hedefleyen şirket, rekabetçi fiyat politikası ve ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor.
BYD’nin Kasım ayında Türkiye’de satışa sunacağı modeller arasında Atto 3, Seal U DM-i (PHEV), Dolphin ve Seal U EV bulunuyor. Aralık ayında ise Han ve Seal modelleri Türk pazarına giriş yapacak. Bu hamleyle BYD, yıl sonuna kadar altı farklı modelle Türkiye’deki elektrikli otomobil seçeneklerini artıracak.
BEKLENEN 3 BYD MODELİ
1. BYD ATTO 3
Şık tasarımı, 60.5 kWh bataryası ve 330 km menzili ile günlük kullanım için ideal bir SUV olan Atto 3, 204 beygir gücündeki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/sa hıza 7.3 saniyede ulaşıyor. Geniş iç mekan, modern bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle Atto 3, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.
2. BYD SEAL U
71.8 kWh batarya kapasitesiyle 360 km menzil sunan Seal U, geniş ve konforlu yapısıyla özellikle aileler için ideal bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. 218 beygir gücündeki motoru sayesinde 7.9 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Seal U, modern tasarımı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
3. BYD DOLPHİN
Kompakt yapısı ve 300-400 km arasında değişen menzil kapasitesiyle şehir içi kullanım için tasarlanan Dolphin, çevre dostu sürüş özellikleri ve güvenlik teknolojileriyle donatılmış bir model. Şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
TÜRKİYE’YE DEV YATIRIM
BYD, Türkiye’de yalnızca araç satışı yapmakla kalmayıp üretim tesisi kurmayı da planlıyor. 2024 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan ve yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı. Şirketin geliştirdiği 800V hızlı şarj mimarisi, uzun menzil kapasiteleri ve çevre dostu teknolojileri, Türkiye pazarında güçlü bir oyuncu olma yolunda BYD’ye büyük avantaj sağlıyor.
FİYATLARI BELLİ OLDU
BYD’nin Türkiye’ye getireceği modeller ve tahmini fiyat listesi şu şekilde:
BYD Atto 3: 1.490.000 TL
BYD Seal U EV: 1.790.000 TL
BYD Seal U DM-i (PHEV): 1.850.000 TL