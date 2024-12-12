BYD’nin Beklenen Modeli Türkiye’ye Fişek Gibi Geliyor! Piyasalar Çalkalanacak

Modern tasarımı, uzun menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Dolphin, elektrikli araç kullanıcıları ve elektrikli otomobil almayı düşünenler arasında büyük heyecan yarattı. İşte makyajlı BYD Dolphin’in özellikleri ve Türkiye fiyatına dair detaylar...

TÜRKİYE’DE PİYASALARI SALLAYACAK

Makyajlı BYD Dolphin, şık bir dış tasarım ve ileri teknoloji ile donatılarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte yeni modelin öne çıkan özellikleri:

Dinamizm Kazandıran Yeni Tasarım: Yenilenen ön ve arka far tasarımları ve modernize edilmiş ön ızgarasıyla Dolphin, çok daha dinamik ve sportif bir görünüme kavuşuyor.

Panoramik Cam Tavan: Artık standart olarak sunulan panoramik cam tavan, ferah bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS): Daha fazla güvenlik için yeni araç kameraları ile desteklenen gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

İkinci Nesil Blade Batarya: BYD’nin geliştirdiği yeni nesil LFP katotlu Blade bataryalar, daha yüksek verimlilik sunarken menzili de artırıyor.