BYD’nin Beklenen Modeli Türkiye’ye Fişek Gibi Geliyor! Piyasalar Çalkalanacak
Elektrikli otomobil sektörünün öncü markalarından Çin merkezli BYD, yeni modeli makyajlı Dolphin ile Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Modern tasarımı, uzun menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Dolphin, elektrikli araç kullanıcıları ve elektrikli otomobil almayı düşünenler arasında büyük heyecan yarattı. İşte makyajlı BYD Dolphin’in özellikleri ve Türkiye fiyatına dair detaylar...
TÜRKİYE’DE PİYASALARI SALLAYACAK
Makyajlı BYD Dolphin, şık bir dış tasarım ve ileri teknoloji ile donatılarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte yeni modelin öne çıkan özellikleri:
Dinamizm Kazandıran Yeni Tasarım: Yenilenen ön ve arka far tasarımları ve modernize edilmiş ön ızgarasıyla Dolphin, çok daha dinamik ve sportif bir görünüme kavuşuyor.
Panoramik Cam Tavan: Artık standart olarak sunulan panoramik cam tavan, ferah bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS): Daha fazla güvenlik için yeni araç kameraları ile desteklenen gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.
İkinci Nesil Blade Batarya: BYD’nin geliştirdiği yeni nesil LFP katotlu Blade bataryalar, daha yüksek verimlilik sunarken menzili de artırıyor.
UYGUN FİYATLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
BYD’nin ikinci nesil Blade bataryaları, üretim maliyetlerini %15 oranında azaltacak. Bu da makyajlı Dolphin’in Çin’de 13.700 dolar (yaklaşık 465 bin TL) seviyesindeki başlangıç fiyatını daha da aşağıya çekebilecek bir fırsat sunuyor. Türkiye'de şu an için 1,3 milyon TL seviyelerinde satışa sunulan modelin fiyatında, düşen maliyetlerin etkisiyle 1 milyon TL civarına düşüş bekleniyor.
Yeni BYD Dolphin, 4.280 mm uzunluğuyla bir önceki modele göre daha kısa. Bu değişiklik, aracın özellikle şehir içi kullanımında daha çevik bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.
SEGMENTİNDE LİDERLİĞE OYNAYACAK
BYD Dolphin, 3,5 yıldır piyasada olmasına rağmen son dönemde Çin pazarında eskiyen tasarımı nedeniyle satış kayıpları yaşamıştı. Ancak makyajlı versiyonla bu kayıpların telafi edilmesi ve Dolphin’in tekrar segment lideri olması hedefleniyor.
TÜRKİYE’DE NE ZAMAN VE NE KADARA SATILACAK?
BYD’nin Türkiye’de fabrika kurma girişimleri ve bu kapsamda aldığı yatırım teşvikleri, Dolphin gibi modellerin düşük ÖTV ve gümrük vergisi avantajıyla satışa sunulmasını sağlıyor. Makyajlı Dolphin’in 2025 yılının ortalarında Türkiye pazarında olması bekleniyor.