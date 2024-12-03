BYD’nin 2 Favori Modelinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Dört Gözle Bekleniyordu

BYD'nin üstün performans sunan çift motorlu elektrikli sedan modelleri, Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor. BYD Seal ve BYD Han, teknolojik donanımları tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte modellerin fiyatları ve sundukları özellikler…

BYD SEAL FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aralık ayında satışa çıkacak BYD Seal'in fiyatı 2.440.000 TL olarak açıklandı. Bu model, sunduğu şu performans ve donanımlara sahip:

-Güç ve Performans: 530 HP (390 kW) maksimum güç ve 670 Nm tork üreten çift motorlu sistem, dört tekerlekten çekiş sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması yalnızca 3,8 saniye sürerken, azami hız 180 km/s ile sınırlandırılmış.

-Batarya ve Menzil: 82,5 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTP standartlarına göre 520 km menzil sunuyor. Bataryanın %10-80 dolumu, 150 kW DC hızlı şarj ile sadece 37 dakikada tamamlanıyor.