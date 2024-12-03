BYD’nin 2 Favori Modelinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Dört Gözle Bekleniyordu
Otomotiv devi BYD’nin araba tutkunları ve otomobil almayı düşünenler tarafından büyük ilgiyle takip edilen 2 modelinin Türkiye satış fiyatları açıklandı. İşte o modellerin fiyatları ve özellikleri…
Kaynak: Haber Merkezi
BYD'nin üstün performans sunan çift motorlu elektrikli sedan modelleri, Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor. BYD Seal ve BYD Han, teknolojik donanımları tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte modellerin fiyatları ve sundukları özellikler…
BYD SEAL FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aralık ayında satışa çıkacak BYD Seal'in fiyatı 2.440.000 TL olarak açıklandı. Bu model, sunduğu şu performans ve donanımlara sahip:
-Güç ve Performans: 530 HP (390 kW) maksimum güç ve 670 Nm tork üreten çift motorlu sistem, dört tekerlekten çekiş sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması yalnızca 3,8 saniye sürerken, azami hız 180 km/s ile sınırlandırılmış.
-Batarya ve Menzil: 82,5 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTP standartlarına göre 520 km menzil sunuyor. Bataryanın %10-80 dolumu, 150 kW DC hızlı şarj ile sadece 37 dakikada tamamlanıyor.
-Tasarım ve Boyutlar: 4800 mm uzunluk, 1875 mm genişlik, 1460 mm yükseklik ve 2920 mm aks mesafesine sahip. 400 litrelik bagaj hacmine ek olarak ön bölümde 53 litrelik ekstra depolama alanı mevcut.
-Donanımlar: Panoramik cam tavan, 19 inç jantlar, deri döşemeli ve havalandırmalı ön koltuklar, 15.6 inç multimedya ekranı, head-up display, kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği sunuluyor. Ayrıca, güvenlikte 360 derece görüş sistemi, adaptif hız sabitleyici ve acil durum frenleme sistemi gibi ileri teknolojiler bulunuyor.
BYD HAN FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BYD Han, 3.200.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yüksek performans ve konfor odaklı bu model, şu özelliklere sahip:
-Güç ve Performans: 517 HP (380 kW) maksimum güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapı, 3,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma sağlıyor. Modelin azami hızı yine 180 km/s ile sınırlandırılmış.
-Batarya ve Menzil: 85,4 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTP standartlarına göre 521 km menzil sunuyor. 120 kW DC hızlı şarj ile %10-80 dolum 48 dakikada tamamlanıyor.
-Tasarım ve Boyutlar: 4995 mm uzunluk, 1910 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik ölçüleriyle daha geniş bir yapı sunan Han, 410 litrelik bagaj hacmine sahip.
-Donanımlar: Elektrikli açılır panoramik cam tavan, 19 inç jantlar, ısıtmalı ve deri direksiyon simidi, 12.3 inç gösterge ekranı, arka kol dayamada 7 inç kontrol paneli gibi premium özellikler sunuluyor. Ayrıca, üç bölgeli otomatik klima, kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği mevcut.
Güvenlik: Han modeli, araç içi kamera, şerit değiştirme asistanı, ön çarpışma uyarısı ve geri manevra çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış.