BYD'den Sonra Bir Dev Daha Türkiye'yi Gözüne Kestirdi: Fabrikası İçin Bu 2 İli Düşünüyor

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye’ye yatırım planlarıhız kazanmış durumda. BYD’nin Manisa'da kuracağı fabrikanın ardından Chery de tesis kurmak için adımlar atıyor.

O İLDE 150 BİN ARAÇ KAPASİTELİ FABRİKA KURUYOR

Geçtiğimiz aylarda BYD, Manisa'da 1 milyar dolar değerinde bir yatırım yaparak, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını duyurdu. Bu yatırım Türkiye’de otomotiv sanayisinin büyümesine katkı sağlarken, diğer markaların da ilgisini çekti.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün haberine göre, Chery’nin Türkiye’de tesis kurma planları için iki il öne çıkıyor. Güngör, konuya ilişkin olarak Bakan Kacır'a detayları sordu.