BYD'den Sonra Bir Dev Daha Türkiye'yi Gözüne Kestirdi: Fabrikası İçin Bu 2 İli Düşünüyor
Türkiye otomotiv sektörüne yatırım yapmak isteyen markalar arasında, BYD’nin ardından Chery ve MG de yer almaya hazırlanıyor.
Kaynak: Sabah
Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye’ye yatırım planlarıhız kazanmış durumda. BYD’nin Manisa'da kuracağı fabrikanın ardından Chery de tesis kurmak için adımlar atıyor.
O İLDE 150 BİN ARAÇ KAPASİTELİ FABRİKA KURUYOR
Geçtiğimiz aylarda BYD, Manisa'da 1 milyar dolar değerinde bir yatırım yaparak, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını duyurdu. Bu yatırım Türkiye’de otomotiv sanayisinin büyümesine katkı sağlarken, diğer markaların da ilgisini çekti.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün haberine göre, Chery’nin Türkiye’de tesis kurma planları için iki il öne çıkıyor. Güngör, konuya ilişkin olarak Bakan Kacır'a detayları sordu.
Güngör "Bakan'ın söyleminden anladığım kadarıyla Chery ile görüşmelerde ileri aşamadayız. Bu kez durum, Chery'nin Türkiye'ye ilk kez girdiği 2008 yılından farklı... Fabrikanın kurulacağı yer dahi konuşulmuş. Henüz net karar verilmese de Samsun ve Manisa'nın öne çıktığı biliniyor. Chery, Türkiye'de olası bir fabrikayla hem Avrupa hem Ortadoğu'yu besleyecek bir merkez planlıyor. Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği söyleniyor" dedi.