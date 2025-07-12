BYD'den Seviye 4 Otonom Park Hamlesi! Artık Sürücü Sorumlu Tutulmayacak
Çinli otomotiv devi BYD, sürücüsüz park teknolojisinde çığır açacak yeni sistemini tanıttı. Şirket, “God’s Eye” adlı gelişmiş sürücü destek sistemine dahil ettiği Seviye 4 otonom park özelliğiyle park sırasında oluşabilecek tüm kazaların sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, "God’s Eye" sisteminin B ve C versiyonları için kısa süre içinde bir kablosuz güncelleme (OTA) yayınlanacak. Bu güncelleme, sürücüsüz şekilde üç farklı hız modunda otonom park etme özelliğini destekleyecek ve park senaryolarını genişletecek. Şirket, sürücünün herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan gerçekleştirilecek park manevralarında oluşabilecek hata, hasar ya da kişisel yaralanmalarda kullanıcıyı sorumlu tutmayacak.
Açıklamada, “Otonom park alanında, dünya genelinde koşulsuz sorumluluk garantisi sunan ilk üretici biziz” denildi. BYD, sistem kaynaklı kazalarda onarım masraflarını, üçüncü şahıslara verilebilecek zararı ve kişisel yaralanma durumlarını tamamen karşılayacağını duyurdu.
TEKNOLOJİ UYGUN FİYATLI MODELLERE DE GELİYOR
Şubat 2025’te ilk kez tanıtılan God’s Eye ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi), şimdiye dek 1 milyondan fazla araçta aktif hale getirildi. Sistemin yalnızca üst segment modellerde değil, giriş seviyesi otomobillerde de yer alması dikkat çekiyor. Örneğin, Çin'de yaklaşık 9.300 euroya satılan BYD Seagull modeli bile bu teknolojiye sahip.
Sistem, otoyol sürüşü gibi gelişmiş sürüş destek özelliklerini de içeriyor ve sürekli güncellemelerle gelişmeye devam ediyor.
ÜÇ FARKLI TEKNOLOJİ SEVİYESİYLE SUNULUYOR
God’s Eye teknolojisi, üç farklı versiyonla sunuluyor:
DiPilot 600 (A versiyonu): Üç LiDAR sensörlü en gelişmiş seviye. Lüks Yangwang modellerinde kullanılıyor.
DiPilot 300 (B versiyonu): Tek LiDAR sensörüyle çalışıyor. Denza ve bazı BYD üst segment araçlarda mevcut.
DiPilot 100 (C versiyonu): LiDAR içermeyen, yalnızca kamera ve görüntü tanıma teknolojisiyle çalışan uygun fiyatlı versiyon.
Yeni Seviye 4 otonom park özelliği, bu üç donanım seviyesinin tamamına entegre edilecek. BYD’nin bu adımı, Çin’deki otonom sürüş teknolojileri alanındaki rekabeti yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.