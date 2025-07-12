BYD'den Seviye 4 Otonom Park Hamlesi! Artık Sürücü Sorumlu Tutulmayacak

BYD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, "God’s Eye" sisteminin B ve C versiyonları için kısa süre içinde bir kablosuz güncelleme (OTA) yayınlanacak. Bu güncelleme, sürücüsüz şekilde üç farklı hız modunda otonom park etme özelliğini destekleyecek ve park senaryolarını genişletecek. Şirket, sürücünün herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan gerçekleştirilecek park manevralarında oluşabilecek hata, hasar ya da kişisel yaralanmalarda kullanıcıyı sorumlu tutmayacak.

Açıklamada, “Otonom park alanında, dünya genelinde koşulsuz sorumluluk garantisi sunan ilk üretici biziz” denildi. BYD, sistem kaynaklı kazalarda onarım masraflarını, üçüncü şahıslara verilebilecek zararı ve kişisel yaralanma durumlarını tamamen karşılayacağını duyurdu.