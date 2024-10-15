BYD'den Paris'te Avrupa Markalarına Gövde Gösterisi: Piyasalar Fena Karışacak

MODELİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sealion 7'nin Avrupa versiyonuna dair teknik detaylar henüz netleşmemiş olsa da, Blade Battery, CTB (cell-to-body) teknolojisi, 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan çift motorlu versiyonu ve 230 kW'a kadar hızlı şarj desteği gibi özellikler öne çıkıyor. Modelin Hong Kong pazarında satılan çift motorlu versiyonunda ise 390 kW (523 hp) güç üreten motorlar ve 82,5 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor.

BYD AVRUPA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Sealion 7 ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimiz yüksek performanslı SUV'lara büyük ilgi gösteriyordu. Bu yüzden bugün Sealion 7 Paris'e geldi. Blade Battery, cell-to-body teknolojisi ve lityum demir fosfat bataryamızın yanı sıra 23.000 rpm hız ve her saniyede 400 devir ile dünyanın en yüksek hızlı elektrik motoruyla donatıldı. Böyle bir rekora ulaşan tek şirketiz."

BYD Sealion 7, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 45 bin pound civarında olması bekleniyor.