BYD’den Mercedes’e Gözdağı: Çivi Gibi Yeni Modeli Kadraja Takıldı!

AVRUPA PAZARI BEKLENİYOR

BYD, Mercedes-Benz ile ortak girişiminden ayrılarak Denza'nın tam kontrolünü eline aldı ve markayı 2025'te Z9 GT ile Avrupa'ya getirmeyi planlıyor. Bu yeni spor otomobilin de yakında Avrupa pazarında yer alması bekleniyor.

İÇ MEKAN VE KONFİGÜRASYON

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla, iç mekanda spor ve sade bir çift koltuk tasarımı bulunuyor, bu da aracın dört koltuklu değil, iki koltuklu olacağını gösteriyor.

BYD'NİN TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞI

BYD, Türkiye'de ATTO 3 SUV modeliyle tanınıyor. Bu model, 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm torkla hızlı bir performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede çıkabilen ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre 420 km menzil sağlıyor.