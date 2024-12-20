BYD’den Mercedes’e Gözdağı: Çivi Gibi Yeni Modeli Kadraja Takıldı!
BYD'nin Porsche 911'e rakip olarak geliştirdiği spor otomobili, Çin'de test edilirken kameralara yakalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli iki kapılı coupe model, gelecek yıl Avrupa pazarına BYD'nin premium markası Denza ile adım atmayı hedefliyor. Mavi kamuflajla gizlenen prototip, alçak gövdesi, keskin kaput çizgileri ve eğimli tavanıyla dikkat çekiyor.
SAĞLAM MOTOR SİSTEMİ
Detaylar gizli tutulsa da, ön tasarımın Denza'nın mevcut estetik anlayışını yansıttığı görülüyor. Aracın tamamen elektrikli olduğu, açıkta kalan yüksek voltaj kablolarından anlaşılıyor. Çin kaynaklarına göre, bu model, yılın başında tanıtılan Fang Cheng Bao Super 9 konseptinin üretim versiyonu olacak. Lamborghini ve Audi'nin eski tasarımcısı Wolfgang Egger'ın yönetimindeki araç, Denza Z9'dan daha güçlü olan 710 kW (952 hp) üçlü motor sistemine sahip olacak.
AVRUPA PAZARI BEKLENİYOR
BYD, Mercedes-Benz ile ortak girişiminden ayrılarak Denza'nın tam kontrolünü eline aldı ve markayı 2025'te Z9 GT ile Avrupa'ya getirmeyi planlıyor. Bu yeni spor otomobilin de yakında Avrupa pazarında yer alması bekleniyor.
İÇ MEKAN VE KONFİGÜRASYON
Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla, iç mekanda spor ve sade bir çift koltuk tasarımı bulunuyor, bu da aracın dört koltuklu değil, iki koltuklu olacağını gösteriyor.
BYD'NİN TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞI
BYD, Türkiye'de ATTO 3 SUV modeliyle tanınıyor. Bu model, 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm torkla hızlı bir performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede çıkabilen ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre 420 km menzil sağlıyor.