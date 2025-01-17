BYD’den ‘L’ Hamlesi! 2 Model Satışa Çıkıyor: Otomotiv Piyasası O Tarihe Kilitlendi
BYD, yakında satışa sunacağı Han L ve Tang L modellerinin resmi görsellerini yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek performansıyla dikkat çeken bu modeller, çift motorlu sistemleri sayesinde 1085 beygir güç sunarken, tasarım ve teknoloji açısından da önemli yenilikler barındırıyor.
10 Ocak’ta satış lisansını alan Han L, 5050 mm uzunluğu, 1960 mm genişliği, 1505 mm yüksekliği ve 2970 mm aks mesafesiyle önceki Han modeline kıyasla daha büyük boyutlara sahip. Sedan kategorisindeki bu elektrikli araç, hem tasarım hem de performans açısından dikkat çekiyor.
HAN MODELİNE YENİ SOLUK
Han L’nin gövde tasarımı, Han modeline benzer özellikler taşıyor. İnce LED aydınlatmalar ve krom detaylar korunurken, alt tamponda belirgin bir yenilik yapılmış. Yan tarafta ise 19 inçlik 10 kollu jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve yeniden tasarlanmış arka sütun öne çıkıyor. Ayrıca, ön çamurluk üzerindeki krom detayların artık kapı koluna kadar uzatıldığı görülüyor.
TAM BİR PERFORMANS CANAVARI
Performans açısından Han L, güçlü motor seçenekleriyle fark yaratıyor:
Arkadan itişli versiyon, 30.000 devir çevirebilen 500 kW’lık (670 hp) bir motor taşıyor.
4WD versiyonu ise arkadaki motorun gücünü 580 kW seviyesine çıkarırken, ön aksa eklenen 230 kW’lık motorla toplamda 1085 hp güç üretiyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,7 saniyede tamamlıyor.
ELEKTRİKLİ SUV’DA YENİ BİR DÖNEM
BYD Tang L, Han L’den farklı olarak tamamen yenilenen bir tasarımla geliyor. Yeni bölünmüş far dizaynı, keskin hatlar ve aktif kapaklara sahip alt panjur, SUV’un agresif ve modern bir görünüm kazanmasını sağlamış. Ayrıca tavanda yer alan Lidar sensörü ve ön çamurluk üzerindeki kamera gibi ileri teknolojik detaylar dikkat çekiyor.
Tang L’nin boyutlarına baktığımızda, 5040 mm uzunluğu, 1996 mm genişliği, 1760 mm yüksekliği ve 2950 mm aks mesafesiyle standart Tang modeline kıyasla daha büyük bir araç olduğunu görüyoruz. SUV modeli, 20 veya 21 inçlik jantlarla tercih edilebiliyor.
Performans açısından Tang L, Han L ile aynı motor yapılandırmasına sahip. 1085 beygir gücündeki çift motorlu sistemi ile 4WD özelliği sunan araç, performanslı ve çevik bir SUV arayanlar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.
BYD’nin Han L ve Tang L modelleri, yalnızca yüksek performanslı motorlarıyla değil, modern tasarım ve teknolojik yenilikleriyle de sektöre yön verecek gibi görünüyor. Çin pazarında satışa sunulacak bu modeller, küresel ölçekte de büyük ilgi uyandırmaya hazırlanıyor.