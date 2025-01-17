BYD’den ‘L’ Hamlesi! 2 Model Satışa Çıkıyor: Otomotiv Piyasası O Tarihe Kilitlendi

ELEKTRİKLİ SUV’DA YENİ BİR DÖNEM

BYD Tang L, Han L’den farklı olarak tamamen yenilenen bir tasarımla geliyor. Yeni bölünmüş far dizaynı, keskin hatlar ve aktif kapaklara sahip alt panjur, SUV’un agresif ve modern bir görünüm kazanmasını sağlamış. Ayrıca tavanda yer alan Lidar sensörü ve ön çamurluk üzerindeki kamera gibi ileri teknolojik detaylar dikkat çekiyor.

Tang L’nin boyutlarına baktığımızda, 5040 mm uzunluğu, 1996 mm genişliği, 1760 mm yüksekliği ve 2950 mm aks mesafesiyle standart Tang modeline kıyasla daha büyük bir araç olduğunu görüyoruz. SUV modeli, 20 veya 21 inçlik jantlarla tercih edilebiliyor.

Performans açısından Tang L, Han L ile aynı motor yapılandırmasına sahip. 1085 beygir gücündeki çift motorlu sistemi ile 4WD özelliği sunan araç, performanslı ve çevik bir SUV arayanlar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.

BYD’nin Han L ve Tang L modelleri, yalnızca yüksek performanslı motorlarıyla değil, modern tasarım ve teknolojik yenilikleriyle de sektöre yön verecek gibi görünüyor. Çin pazarında satışa sunulacak bu modeller, küresel ölçekte de büyük ilgi uyandırmaya hazırlanıyor.