BYD’den İndirim Hamlesi: Piyasalarda Rekabet Kızışacak

PAZARDAKİ FİYAT SAVAŞI DERİNLEŞİYOR

Çin’in en büyük otomotiv pazarındaki fiyat savaşları, iki yılı aşkın süredir sektörü şekillendiriyor. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sektördeki konsolidasyon süreci, birçok küçük oyuncunun faaliyetlerini sonlandırmasına neden oldu. BYD ise bu süreçte pazar payını artırarak güçlü bir duruş sergiledi.

GLOBAL OYUNCULAR ÇİNLİ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Volkswagen AG ve Stellantis NV gibi küresel devler, Çinli markalarla iş birliğine yönelerek onların elektrikli araç konusundaki uzmanlıklarından faydalanmaya çalışıyor. Öte yandan, HiPhi ve WM Motor gibi markalar iflas süreçleriyle mücadele ediyor.