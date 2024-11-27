BYD’den İndirim Hamlesi: Piyasalarda Rekabet Kızışacak
Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden biri olan ve Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapması beklenen BYD, sektörün dinamiklerini yeniden şekillendirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, 2024 yılı için tedarikçilerinden fiyat indirimi talep etti. Şirketin talebi, elektrikli araç pazarındaki yoğun rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor. Bu stratejik hamle, araç fiyatlarının düşmesiyle tüketicilere doğrudan fayda sağlayabilir.
YÜZDE 10 İNDİRİM TALEBİ
Çarşamba günü sosyal medyada yayılan ve BYD tarafından gönderildiği iddia edilen bir e-postada, tedarikçilerden Ocak 2024 itibarıyla yüzde 10'luk bir fiyat indirimi talep edildiği görüldü. Shenzhen merkezli şirketin Halkla İlişkiler ve Marka Direktörü Li Yunfei, bu iddiaları doğrularken, “Otomotiv sektöründe tedarikçilerle yıllık pazarlık yaygın bir uygulamadır. Fiyat düşüşleri bir gereklilik değil, müzakereye açıktır” açıklamasını yaptı.
PAZARDAKİ FİYAT SAVAŞI DERİNLEŞİYOR
Çin’in en büyük otomotiv pazarındaki fiyat savaşları, iki yılı aşkın süredir sektörü şekillendiriyor. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sektördeki konsolidasyon süreci, birçok küçük oyuncunun faaliyetlerini sonlandırmasına neden oldu. BYD ise bu süreçte pazar payını artırarak güçlü bir duruş sergiledi.
GLOBAL OYUNCULAR ÇİNLİ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR
Volkswagen AG ve Stellantis NV gibi küresel devler, Çinli markalarla iş birliğine yönelerek onların elektrikli araç konusundaki uzmanlıklarından faydalanmaya çalışıyor. Öte yandan, HiPhi ve WM Motor gibi markalar iflas süreçleriyle mücadele ediyor.
TESLA’YI GERİDE BIRAKTI
BYD, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini rekor seviyeye taşıyarak Tesla’yı geride bıraktı. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 21,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. BYD, 2023 yılında yaklaşık 3,2 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı gerçekleştirerek Çin’in en çok satan otomobil markası unvanını aldı. Yıl sonunda bu rakamın 4 milyona ulaşması bekleniyor.
TÜRKİYE’YE BÜYÜK YATIRIM GELİYOR
BYD’nin Türkiye pazarına yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım, bölgedeki elektrikli araç ekosistemini güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yatırım, sadece elektrikli araç sektöründe değil, tedarik zinciri ve yan sanayilerde de yeni fırsatlar yaratacak.