BYD’de Yeni Dönem: Türkiye Bayilerini Etkileyecek

BYD Türkiye, bayi yönetimi alanında önemli bir atama gerçekleştirerek, sektörde deneyimli bir isim olan Öncü Karaoğlan'ı Bayi Yönetimi Direktörü olarak görevlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, BYD'nin Türkiye’deki ürün yelpazesi ve bayi ağını genişletme hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA